Toyota, Electrificación con espíritu deportivo

En el Japan Mobility Show 2025 presenta nueva generación: FT-Se y FT-3e

En el Japan Mobility Show 2025, Toyota recordó al mundo por qué es un líder histórico de la industria automotriz. La electrificación, suele decir la marca, no debe sacrificar ni la emoción ni la identidad, y sus nuevos conceptos FT-Se y FT-3e son prueba contundente.

El Toyota FT-Se, desarrollado de la mano de Gazoo Racing, es un deportivo eléctrico puro concebido para la era carbono-neutral. Su arquitectura baja, líneas afiladas y postura agresiva retoman el lenguaje clásico de los coupés japoneses, pero reinterpretado con aerodinámica activa, controles electrónicos avanzados y un enfoque claro en ofrecer sensaciones reales de manejo. No es un experimento; es una declaración: la era eléctrica también puede ser apasionante.

Por su parte, el Toyota FT-3e apunta al corazón del mercado: un SUV eléctrico futurista, minimalista y conectado. Paneles exteriores capaces de mostrar información del vehículo, software de asistencia predictiva y plataformas preparadas para actualizaciones OTA anticipan una movilidad digital, eficiente y socialmente responsable.

Más allá del espectáculo, Toyota deja claro que su estrategia será gradual y sostenible: híbridos, híbridos enchufables y eléctricos conviviendo según las necesidades de cada mercado. Para regiones como México, donde la infraestructura aún se desarrolla, esta aproximación pragmática y flexible resulta particularmente relevante.

Con Tokio como escenario, Toyota reafirmó su compromiso con la innovación que sirve al usuario y a la sociedad. El futuro no solo será eléctrico —será emocional, conectado y profundamente humano.

Ficha técnica — Conceptos Toyota

Modelo Motorización Plataforma Enfoque Producción FT-Se 100% eléctrico Performance EV GR Deportivo Concept FT-3e 100% eléctrico Arquitectura modular EV SUV futurista Concept

