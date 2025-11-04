Dodge Journey 2026: consolida su liderazgo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/11/2025

Apuesta por diseño moderno, tecnología premium y una propuesta mecánica equilibrada

La Dodge Journey continúa siendo una protagonista clave dentro del competitivo segmento de los SUVs compactos en México. Su segunda generación mantiene un diseño moderno con identidad deportiva, caracterizado por faros Full LED, luces direccionales tipo boomerang y la emblemática luz trasera Racetrack compuesta por 190 LEDs . A nivel interior, sorprende por la calidad de ensambles, atmósfera premium y uno de los habitáculos más silenciosos del segmento, alcanzando apenas 36.9 decibeles a velocidad crucero, comparable con el ambiente de una biblioteca .

El enfoque en bienestar destaca gracias al sistema de climatización con filtro N95 e ionizador, reforzando una cabina más saludable y limpia . En tecnología, equipa un clúster LCD de 12.3 pulgadas, pantalla táctil de 10″ con Apple CarPlay® y Android Auto, cámara de reversa HD y vista 360° en versiones superiores .

Bajo el cofre, el moderno motor 1.5 litros turbo entrega 156 hp y 184 lb-pie de torque, acoplado a transmisión automática Aisin de 6 velocidades, garantizando desempeño dinámico y eficiencia destacable gracias al sistema Start&Stop . La suspensión independiente, estructura reforzada y 95% acero de alta resistencia mejoran manejo y seguridad, respaldada por 5 estrellas en C-NCAP .

Con tres versiones —SXT, Sport y GT Plus— Journey ofrece una excelente propuesta costo-beneficio para familias que buscan espacio, equipamiento y seguridad sin comprometer desempeño.

Ficha Técnica

Motor: 1.5 litros Turbo, 4 cilindros

Potencia: 156 hp

Torque: 184 lb-ft

Transmisión: Automática de 6 velocidades (Aisin)

Suspensión delantera: Tipo MacPherson independiente

Suspensión trasera: Multibrazo independiente

NVH (nivel de ruido a velocidad crucero): ~36.9 dB

Info-entretenimiento: Pantalla táctil 10” + clúster digital 12.3”

Seguridad: Seis bolsas de aire, sistema de asistencias electrónicas completas

Versiones y Precios (México)

Versión Precio estimado* SXT $603,900 MXN Sport $682,900 MXN GT Plus $729,900 MXN

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso según promociones y distribuidor.

