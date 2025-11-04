[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Dodge Journey 2026: consolida su liderazgo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 04/11/2025

Apuesta por diseño moderno, tecnología premium y una propuesta mecánica equilibrada

 

 

Jbritoa@yahoo.com

 

La Dodge Journey continúa siendo una protagonista clave dentro del competitivo segmento de los SUVs compactos en México. Su segunda generación mantiene un diseño moderno con identidad deportiva, caracterizado por faros Full LED, luces direccionales tipo boomerang y la emblemática luz trasera Racetrack compuesta por 190 LEDs . A nivel interior, sorprende por la calidad de ensambles, atmósfera premium y uno de los habitáculos más silenciosos del segmento, alcanzando apenas 36.9 decibeles a velocidad crucero, comparable con el ambiente de una biblioteca .

El enfoque en bienestar destaca gracias al sistema de climatización con filtro N95 e ionizador, reforzando una cabina más saludable y limpia . En tecnología, equipa un clúster LCD de 12.3 pulgadas, pantalla táctil de 10″ con Apple CarPlay® y Android Auto, cámara de reversa HD y vista 360° en versiones superiores .

Bajo el cofre, el moderno motor 1.5 litros turbo entrega 156 hp y 184 lb-pie de torque, acoplado a transmisión automática Aisin de 6 velocidades, garantizando desempeño dinámico y eficiencia destacable gracias al sistema Start&Stop . La suspensión independiente, estructura reforzada y 95% acero de alta resistencia mejoran manejo y seguridad, respaldada por 5 estrellas en C-NCAP .

Con tres versiones —SXT, Sport y GT Plus— Journey ofrece una excelente propuesta costo-beneficio para familias que buscan espacio, equipamiento y seguridad sin comprometer desempeño.

 

Ficha Técnica

  • Motor: 1.5 litros Turbo, 4 cilindros
  • Potencia: 156 hp
  • Torque: 184 lb-ft
  • Transmisión: Automática de 6 velocidades (Aisin)
  • Suspensión delantera: Tipo MacPherson independiente
  • Suspensión trasera: Multibrazo independiente
  • NVH (nivel de ruido a velocidad crucero): ~36.9 dB
  • Info-entretenimiento: Pantalla táctil 10” + clúster digital 12.3”
  • Seguridad: Seis bolsas de aire, sistema de asistencias electrónicas completas

Versiones y Precios (México)

Versión Precio estimado*
SXT $603,900 MXN
Sport $682,900 MXN
GT Plus $729,900 MXN

*Precios sujetos a cambios sin previo aviso según promociones y distribuidor.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

FCA revisará más de 21 mil vehículos en México

Fiat Chrysler revisará 21 mil 139 vehículos en México debido a posibles fallas en el sistema de frenos. La automotriz indicó que los vehículos afectados son los modelos Dodge Durango y…

Leer más »

Nissan explica su tecnología e-Pedal para conducir con un solo pedal

Como parte de la estrategia Nissan Intelligent Mobility, la integración de la avanzada tecnología e-Pedal permite conducir con un solo pedal, transformando la manera en que los vehículos son conducidos,…

Leer más »

Cuatro juegos de carreras para conducir tu Honda favorito en el celular

Para celebrar más de tres décadas de presencia de sus modelos en videojuegos de carreras, Honda publicó un video que, completado con el nuevo juego de estilo retro «Honda Circuit»,…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Japón vuelve a marcar el camino en tecnologia y diseño • No sigue tendencias: quiere construir un camino propio • Electrificación sí, pero con emoción y propósito: Toyota

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Mitsubishi: Aventura Electrificada del Futuro

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Dodge Journey 2026: consolida su liderazgo! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49487/dodge-journey-2026-consolida-su-liderazgo/