“Dongfeng Truck unifica operaciones y Harán nueva planta de manufactura”

Autor: Roberto Pérez S. | 15/11/2025

Habrá una unificación bajo Magna Automotive, más de 3,000 unidades en circulación, un portafolio reforzado y la próxima inversión industrial en México.

Roberto Pérez: Dongfeng Truck México llega a ExpoTransporte con una identidad renovada. ¿Qué está ocurriendo con la marca?

Oswaldo Padilla Luna: Este es un momento determinante para nosotros. Aprovechamos ExpoTransporte —el foro más importante de la industria del autotransporte en México y América Latina— para anunciar la unificación total de Dongfeng. Desde ahora, Magna Automotive es el distribuidor maestro de la marca en el país, consolidando en un solo grupo todos los productos: vehículos comerciales, pesados, vocacionales y tractocamiones. Nuestro objetivo es ofrecer una atención más eficiente, integral y profesional.

Roberto Pérez: ¿Cómo se comportan las ventas en 2025?

Oswaldo Padilla Luna: Los resultados han sido muy favorables. A poco más de un año de nuestro lanzamiento, superamos ya las 3,000 unidades circulando en México, una cifra muy sólida para un mercado tan exigente. Esperamos un cierre de año fuerte y con crecimiento constante.

Roberto Pérez: ¿Qué presentan este año en ExpoTransporte?

Oswaldo Padilla Luna: Venimos con portafolio completo: camiones pesados, productos vocacionales y modelos de 14 a 18 toneladas. También estamos ampliando nuestra línea con autobuses urbanos e interurbanos, así como una oferta robusta en vans y pick-ups. Destaca la P22, y las nuevas versiones de pasajeros 15+1 y 17+1, junto con nuestra minivan, que ha sido un éxito comercial. Todo esto ya está disponible en nuestros 27 puntos de venta.

Roberto Pérez: ¿Cómo está estructurada la red de soporte?

Oswaldo Padilla Luna: Hoy contamos con 27 distribuidores, 25 talleres, un centro logístico con más de 60 mil refacciones y una inversión superior a 5 millones de pesos en inventario para garantizar disponibilidad inmediata al cliente.

Roberto Pérez: ¿Habrá planta de Dongfeng en México?

Oswaldo Padilla Luna: Sí, está confirmada. Habrá planta de manufactura en México. Estamos aquí para quedarnos y para apoyar al transportista mexicano con soluciones integrales a largo plazo.

