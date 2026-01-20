Ford Bronco RTR eleva el todoterreno a nivel extremo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 20/01/2026

Diseño RTR, suspensión avanzada y actitud de competencia convierten a esta Bronco en referencia off-road de fábrica.

La nueva Ford Bronco RTR 2026 no es una simple edición especial. Es el resultado de una colaboración profunda entre Ford Performance y RTR Vehicles, desarrollada en uno de los terrenos más hostiles del planeta: Johnson Valley, California. Su objetivo es claro: ofrecer una SUV todoterreno de alta velocidad lista para competir, sin necesidad de modificaciones posteriores.

Desde el primer vistazo, la Bronco RTR transmite una personalidad distinta. Los detalles en Hyper Lime, los rines RTR Evo 6 beadlock de 17 pulgadas y los gráficos exclusivos no buscan discreción; comunican carácter, rudeza y pertenencia al mundo de la competencia. Esta Bronco no quiere pasar desapercibida, quiere dominar el terreno.

Ford posiciona este modelo como un nuevo punto intermedio entre las versiones Badlands y la radical Bronco Raptor. Es decir, una alternativa con enfoque en alto desempeño todoterreno, pero con un precio más accesible que la versión tope de gama.

La base mecánica parte de la plataforma conocida de Bronco, pero con una diferencia clave: la suspensión. De serie, la Bronco RTR incorpora una nueva configuración de gran altura con neumáticos todoterreno de 33 pulgadas. Para quienes buscan el máximo desempeño, el paquete Sasquatch eleva la experiencia con llantas Goodyear de 35 pulgadas y el sistema HOSS 3.0, con amortiguadores Fox de derivación interna, tecnología heredada directamente de la F-150 Raptor.

Este conjunto transforma la manera en que la Bronco enfrenta terrenos variables. Durante manejo en arena profunda, rocas y caminos irregulares, la respuesta es inmediata, estable y controlada, incluso a velocidades que normalmente pondrían en aprietos a SUVs tradicionales.

Uno de los elementos más interesantes es la incorporación de la tecnología turbo anti-lag, operada por software. Este sistema mantiene el turbocompresor cargado incluso cuando el conductor deja de acelerar, lo que se traduce en una respuesta inmediata al volver a pisar el acelerador. En conducción todoterreno, esta característica marca una diferencia real al enfrentar pendientes, dunas o zonas técnicas.

El sistema de refrigeración también recibe atención especial. La Bronco RTR integra un ventilador de 1,000 watts probado en competencias, además de hardware de enfriamiento tomado de la Bronco Raptor, garantizando desempeño constante incluso en uso extremo.

Pero la Bronco RTR no sólo apuesta por la mecánica. La dirección ha sido reforzada, la geometría de suspensión optimizada y la rigidez estructural ajustada para soportar impactos continuos sin comprometer estabilidad. El resultado es una SUV que puede ser utilizada tanto en rutas recreativas como en eventos de alto nivel como King of the Hammers.

En el interior, la Bronco RTR conserva el espíritu funcional de la familia Bronco, con materiales resistentes, controles intuitivos y una posición de manejo dominante. No es un habitáculo de lujo, sino una cabina pensada para el conductor que disfruta ensuciarse las manos y recorrer terrenos imposibles.

Ford define a esta versión como una Bronco “lista desde fábrica”, eliminando la necesidad de gastar miles de dólares en preparaciones posteriores. Para el cliente, esto representa confianza, garantía de fábrica y desempeño probado en condiciones reales.

En el contexto del mercado mexicano, la Bronco RTR refuerza el posicionamiento de Ford en el segmento todoterreno especializado, un nicho que ha crecido con fuerza en los últimos años gracias al interés por experiencias outdoor, overlanding y rutas extremas.

La Bronco RTR no es para todos, y Ford lo reconoce. Es un producto aspiracional, emocional y altamente especializado. Pero precisamente por eso se convierte en un vehículo de imagen, capaz de elevar la percepción de toda la gama Bronco.

En un mercado dominado por SUVs urbanas, la Bronco RTR recuerda que el todoterreno auténtico sigue vivo, y que aún existen vehículos diseñados para conquistar la naturaleza sin pedir permiso.

Tabla – Competencia todoterreno en México

Modelo Origen Motorización Enfoque Diferencia frente a Bronco RTR Ford Bronco RTR EUA Gasolina turbo Alto desempeño off-road Referencia Jeep Wrangler Rubicon EUA Gasolina Roca y trails Menor enfoque en alta velocidad Toyota Land Cruiser Prado Japón Gasolina/diésel Robustez Menor deportividad Tank 300 (GWM) China Gasolina turbo Estilo off-road Menor pedigree competitivo BAIC BJ40 China Gasolina Estética militar Menor tecnología de suspensión

