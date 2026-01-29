[Últimas noticias]

Chery compra planta de Nissan en sudáfrica

Autor: Editor De Contenidos | 29/01/2026

Fortalece la capacidad global de JETOUR y SOUEAST

 

En un movimiento estratégico que redefine el panorama manufacturero global, el consorcio chino Chery SA, matriz de las marcas JETOUR y SOUEAST, llegó a un acuerdo con Nissan para adquirir sus activos de fabricación en Rosslyn, Sudáfrica. Esta operación, que se proyecta concluir a mediados de 2026, incluye la transferencia de terrenos, edificios y una planta de estampado.

La planta de Rosslyn cuenta con una capacidad instalada para producir 45,000 unidades al año. Actualmente, estas instalaciones ensamblan la camioneta Nissan Navara. Sin embargo, Nissan ha enfrentado retos importantes en la región, con una caída en ventas cercana al 20% durante 2025. Bajo el nuevo esquema, la marca japonesa transitará hacia un modelo de importación para seguir comercializando modelos como el Patrol y el nuevo Tekton.

Impacto y visión global Para Johnny Fang, CEO de JETOUR SOUEAST en México, esta adquisición no es solo una expansión geográfica, sino una confirmación del papel creciente de la industria automotriz china en el mundo. Además, la operación tiene un fuerte componente social: la mayoría de los trabajadores de Nissan recibirán ofertas de empleo por parte de Chery SA bajo condiciones similares a las actuales.

JETOUR ya tiene terreno ganado en Sudáfrica; a finales de 2025, su modelo T2 fue elegido como vehículo oficial para los líderes en la cumbre del G20 en Johannesburgo. En México, la marca ha consolidado su presencia directa desde enero de 2025, sumando ya 33 distribuidores a nivel nacional. Con este paso, el consorcio asegura una infraestructura robusta para respaldar su oferta de vehículos urbanos, todoterreno e híbridos enchufables a nivel internacional.

