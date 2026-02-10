[Últimas noticias]

Toyota y Lexus consolidan sólido arranque en 2026

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/02/2026

La industria automotriz mexicana ha iniciado el 2026 con una inercia vigorosa, y en el epicentro de este dinamismo se encuentran Toyota y Lexus de México. Tras un 2025 histórico donde la firma japonesa rompió récords con más de 126 mil unidades vendidas, el primer reporte de enero confirma que la estrategia de “Pensar Global y Actuar Local” sigue rindiendo frutos.

Con un mercado nacional que desplazó 131,472 vehículos ligeros en el primer mes, Toyota logró capturar una participación de mercado del 8.9%, comercializando 11,669 unidades. Este volumen no es obra de la casualidad, sino del robusto portafolio de 19 modelos que ha sabido equilibrar la confiabilidad tradicional con la transición hacia la electrificación. Por su parte, Lexus, la división de lujo del grupo, superó sus objetivos estratégicos con 220 unidades vendidas, reafirmando que el mercado premium mexicano valora la artesanía japonesa y la eficiencia híbrida.

Gerardo Romero, vicepresidente de Operaciones, señaló que este éxito se cimenta en una red de distribuidores sólida y una oferta que responde a diversos estilos de vida. Más allá de los números, destaca la capacidad de manufactura regional: las plantas de Tijuana y Apaseo el Grande produjeron más de 310 mil unidades de Tacoma el año anterior. Con 12 modelos electrificados disponibles, el grupo no solo vende autos, sino que lidera la ruta hacia una movilidad sustentable en el país, proyectando un 2026 de crecimiento sostenido y consolidación tecnológica.

