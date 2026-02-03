Nissan Aura NISMO RS Concept redefine deportividad eléctrica urbana

Autor: Editor De Contenidos | 03/02/2026

Un hot hatch conceptual que anticipa la visión deportiva electrificada futura de Nissan

Redacción

Nissan volvió a colocar el foco de atención en la deportividad electrificada al presentar el Aura NISMO RS Concept en el Salón del Automóvil de Tokio 2026, un ejercicio de diseño e ingeniería que adelanta cómo la marca japonesa concibe el futuro de los compactos deportivos de alto desempeño. Este prototipo parte del Aura NISMO, pero lleva su planteamiento a un nivel claramente superior, tanto en estética como en capacidades dinámicas .

Desde el primer vistazo, el Aura NISMO RS Concept transmite agresividad y precisión. Su carrocería ensanchada —145 milímetros más amplia— y una altura reducida en 20 milímetros bajan el centro de gravedad y refuerzan una postura atlética, pensada no solo para lucir radical, sino para mejorar el comportamiento en curva. A ello se suma un completo paquete aerodinámico con splitter delantero, salpicaderas optimizadas, difusor trasero, alerón exclusivo y acentos rojos característicos de NISMO, todos diseñados para incrementar la carga aerodinámica y reducir la resistencia al aire.

En el apartado técnico, el concepto cobra una dimensión especial al incorporar el sistema e-POWER de alto desempeño proveniente del X-Trail NISMO. Esta tecnología híbrida en serie permite que las ruedas sean impulsadas únicamente por motores eléctricos, ofreciendo una respuesta inmediata al acelerador y una aceleración contundente, acompañada de una sensación de manejo más cercana a la de un vehículo 100% eléctrico. La tracción integral e-4ORCE, calibrada por NISMO, promete un paso por curva más estable y preciso, incluso bajo exigencias extremas.

El chasis y el sistema de frenos también fueron reforzados para acompañar el aumento de potencia y el mayor peso del conjunto. Pinzas de freno de mayor tamaño y neumáticos de alto agarre completan un paquete que apunta tanto al disfrute en pista como a la conducción deportiva en carretera.

Más allá de ser un ejercicio estético, el Aura NISMO RS Concept funciona como un laboratorio rodante. Nissan y Nissan Motorsports & Customizing han dejado claro que evalúan seriamente su posible llegada a producción, alineado con la estrategia Re:Nissan, enfocada en lanzar modelos emocionantes que conecten emocionalmente con los clientes. De concretarse, este hot hatch podría convertirse en uno de los referentes de la nueva era deportiva electrificada.

