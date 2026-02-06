Ventas de autos crecen 8.7% en enero

Autor: Editor De Contenidos | 06/02/2026

La comercialización de vehículos ligeros en México supera 131 mil unidades impulsada por marcas asiáticas y SUV



El mercado automotriz mexicano inició 2026 con un desempeño positivo al registrar la venta de 131,472 vehículos ligeros nuevos durante enero, lo que representó un crecimiento de 8.7% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI y difundidas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la AMDA.

Este resultado confirma la recuperación gradual del mercado interno, apoyada por una mayor disponibilidad de inventario, normalización logística y una demanda sólida en segmentos clave como SUV, pickups y subcompactos, que continúan liderando las preferencias del consumidor mexicano.

Por marcas, Nissan se mantuvo como líder del mercado con una participación de 18.8%, tras comercializar 24,695 unidades, seguido por General Motors con 12.4% y el Grupo Volkswagen con 10.7%. Toyota y KIA completaron el top cinco, reflejando el equilibrio entre marcas tradicionales y asiáticas.

Uno de los comportamientos más destacados fue el crecimiento de marcas de origen chino, como Geely, que registró un incremento de más de 245%, y MG Motor, con un avance de 55%, consolidando su presencia en el mercado mexicano mediante una estrategia de producto competitiva y precios atractivos.

En contraste, algunas marcas premium y europeas mostraron ajustes a la baja, reflejando un entorno más competitivo y un consumidor cauteloso en segmentos de mayor precio.

Analistas del sector señalan que el arranque positivo de 2026 se apoya en un tipo de cambio estable y mejores condiciones de financiamiento, aunque advierten que factores como el costo del crédito y la evolución del consumo serán determinantes para sostener el crecimiento en los próximos meses.

Con este resultado, la industria automotriz mantiene una perspectiva moderadamente optimista para el primer trimestre del año, en un mercado cada vez más diversificado y competitivo.

