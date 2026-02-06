[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Ventas de autos crecen 8.7% en enero

Autor: Editor De Contenidos | 06/02/2026

La comercialización de vehículos ligeros en México supera 131 mil unidades impulsada por marcas asiáticas y SUV


El mercado automotriz mexicano inició 2026 con un desempeño positivo al registrar la venta de 131,472 vehículos ligeros nuevos durante enero, lo que representó un crecimiento de 8.7% respecto al mismo mes de 2025, de acuerdo con cifras publicadas por el INEGI y difundidas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la AMDA.

Este resultado confirma la recuperación gradual del mercado interno, apoyada por una mayor disponibilidad de inventario, normalización logística y una demanda sólida en segmentos clave como SUV, pickups y subcompactos, que continúan liderando las preferencias del consumidor mexicano.

Por marcas, Nissan se mantuvo como líder del mercado con una participación de 18.8%, tras comercializar 24,695 unidades, seguido por General Motors con 12.4% y el Grupo Volkswagen con 10.7%. Toyota y KIA completaron el top cinco, reflejando el equilibrio entre marcas tradicionales y asiáticas.

Uno de los comportamientos más destacados fue el crecimiento de marcas de origen chino, como Geely, que registró un incremento de más de 245%, y MG Motor, con un avance de 55%, consolidando su presencia en el mercado mexicano mediante una estrategia de producto competitiva y precios atractivos.

En contraste, algunas marcas premium y europeas mostraron ajustes a la baja, reflejando un entorno más competitivo y un consumidor cauteloso en segmentos de mayor precio.

Analistas del sector señalan que el arranque positivo de 2026 se apoya en un tipo de cambio estable y mejores condiciones de financiamiento, aunque advierten que factores como el costo del crédito y la evolución del consumo serán determinantes para sostener el crecimiento en los próximos meses.

Con este resultado, la industria automotriz mantiene una perspectiva moderadamente optimista para el primer trimestre del año, en un mercado cada vez más diversificado y competitivo.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

3 datos que te gustarán del Toyota Prius C

Toyota es una marca que se preocupa por desarrollar tecnologías que pueden aportar a tu movilidad y al mismo tiempo cuidar al planeta, aquí enumeramos tres datos que seguramente te…

Leer más »

Imparable robo al autotransporte de carga; repuntó 10%: Canacar

A unos 70 días de su elección como presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga –Canacar- Miguel Angel Martínez Torres señala seis temas prioritarios, en donde destaca la…

Leer más »

JAC Frison T8 Adventure, a la venta en México

La firma china JAC comercializará solo 100 unidades de la edición especial JAC T8 Adventure, que ofrece tecnología avanzada, diseño único y una selección de accesorios que enfatizan su carácter…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Nuevo Clase S, referente tecnológico

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Ventas de autos crecen 8.7% en enero! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50008/ventas-de-autos-crecen-8-7-en-enero/