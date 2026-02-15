[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Ramos agradece respaldo rumbo a CANACAR

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 15/02/2026

Es un triunfio colectivo, espera validación oficial del proceso electoral

jbritoa@yahoo.com

 

Augusto Ramos, candidato a la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), afirmó que, de acuerdo con las tendencias y la información recibida, cuenta con la confianza mayoritaria de los afiliados, perfilándose como virtual ganador para encabezar el organismo durante el periodo 2026-2027 .

No obstante, Ramos subrayó que será respetuoso del proceso institucional y aguardará el dictamen final de la Comisión de Asuntos Electorales, en apego a la normatividad interna y a la vida orgánica de la Cámara .

En un mensaje dirigido a transportistas y delegaciones regionales, el aspirante agradeció el trabajo realizado por equipos en todo el país, reconociendo que el avance logrado es resultado de un esfuerzo colectivo. “Asumo esta responsabilidad con humildad y con un firme compromiso: trabajar por una CANACAR fuerte y unida”, expresó .

Ramos destacó que su eventual presidencia buscará privilegiar el diálogo, la inclusión y la construcción de consensos, colocando las coincidencias por encima de las diferencias. Asimismo, señaló que inicia una nueva etapa enfocada en resultados concretos para el autotransporte de carga en México, sector que enfrenta desafíos en materia de seguridad, regulación y competitividad.

El proceso electoral interno ha sido seguido de cerca por los afiliados, quienes consideran que la elección marcará el rumbo de la Cámara en un contexto clave para la industria logística nacional. La formalización de los resultados se dará a conocer una vez que la Comisión Electoral emita su resolución definitiva.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Volkswagen Vehículos Comerciales: Récord de entregas en el primer trimestre de 2019

Con cerca del 10% de incremento en las entregas a los clientes, Volkswagen Vehículos Comerciales (VWCV) arrancó con éxito el ejercicio fiscal 2019. Se han comercializado 125,600 vehículos comerciales ligeros…

Leer más »

Versa, el auto más vendido de Nissan en octubre

Nissan reportó ventas por 27 mil 277 unidades durante el pasado mes de octubre, cumpliendo 101 meses consecutivos de liderazgo en México. Datos destacados de Nissan en octubre: • El más alto volumen de…

Leer más »

Continental inaugura Centro de Capacitación en San Luis Potosí

Para la empresa de Tecnología Continental lo más importante es el desarrollo tanto personal como profesional de sus colaboradores. Por ello hoy se inauguró el Continental Training Center (CTC), dentro…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Inversión no consiste en una foto en Palacio Nacional • Los 406,800 mdd más parecen defensa ante el T-MEC • Cambio de terminología refleja fracaso entre IP y Gobierno

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Kia celebra la Copa Mundial con ediciones exclusivas

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Ramos agradece respaldo rumbo a CANACAR! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/50068/ramos-agradece-respaldo-rumbo-a-canacar/