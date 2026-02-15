Ramos agradece respaldo rumbo a CANACAR

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 15/02/2026

Es un triunfio colectivo, espera validación oficial del proceso electoral

jbritoa@yahoo.com

Augusto Ramos, candidato a la presidencia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), afirmó que, de acuerdo con las tendencias y la información recibida, cuenta con la confianza mayoritaria de los afiliados, perfilándose como virtual ganador para encabezar el organismo durante el periodo 2026-2027 .

No obstante, Ramos subrayó que será respetuoso del proceso institucional y aguardará el dictamen final de la Comisión de Asuntos Electorales, en apego a la normatividad interna y a la vida orgánica de la Cámara .

En un mensaje dirigido a transportistas y delegaciones regionales, el aspirante agradeció el trabajo realizado por equipos en todo el país, reconociendo que el avance logrado es resultado de un esfuerzo colectivo. “Asumo esta responsabilidad con humildad y con un firme compromiso: trabajar por una CANACAR fuerte y unida”, expresó .

Ramos destacó que su eventual presidencia buscará privilegiar el diálogo, la inclusión y la construcción de consensos, colocando las coincidencias por encima de las diferencias. Asimismo, señaló que inicia una nueva etapa enfocada en resultados concretos para el autotransporte de carga en México, sector que enfrenta desafíos en materia de seguridad, regulación y competitividad.

El proceso electoral interno ha sido seguido de cerca por los afiliados, quienes consideran que la elección marcará el rumbo de la Cámara en un contexto clave para la industria logística nacional. La formalización de los resultados se dará a conocer una vez que la Comisión Electoral emita su resolución definitiva.

Tags: #CargaPesada, #EconomíaMexicana, #IndustriaDelTransporte, #IndustriaLogística, #IndustriaMexicana, #LiderazgoEmpresarial, #LogísticaMéxico, #MovilidadIndustrial, #NoticiasAutomotrices, #OrganismosEmpresariales, #SectorAutomotriz, #SectorLogístico, #TransporteDeCarga, #TransporteMéxico, #VisionAutomotriz, Augusto Ramos, autotransporte, autotransporte México, CANACAR, presidencia CANACAR