Augusto Ramos, virtual Presidente de CANAR

Tendencia preliminar favorece su candidatura para periodo 2026-2027.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) informó que, de acuerdo con los resultados preliminares del proceso electoral interno, se registra una tendencia favorable para el candidato Augusto Ramos Melo, quien contendería por la presidencia del organismo para el periodo 2026-2027.

El anuncio fue realizado por el ingeniero Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, quien señaló que el proceso se desarrolló conforme a los estatutos vigentes y bajo principios de legalidad, orden y transparencia .

De acuerdo con el comunicado oficial, los resultados preliminares se encuentran aún en proceso de formalización conforme a la normatividad interna de la Cámara. Asimismo, se convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa programada para el 16 de febrero en las instalaciones de CANACAR, ubicadas en la colonia Condesa, en la Ciudad de México, donde se darán a conocer detalles del resultado conforme avance la validación oficial .

La Cámara reiteró su compromiso con la institucionalidad, la unidad del sector y el fortalecimiento del autotransporte de carga en México. La elección se da en un momento clave para la industria, que enfrenta retos en materia de seguridad carretera, regulación y competitividad logística.

La eventual confirmación de Augusto Ramos Melo como presidente marcaría una nueva etapa para CANACAR, en un contexto donde la participación y la transparencia han sido elementos centrales del proceso interno.

