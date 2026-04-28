OMODA y JAECOO revolucionan el Auto China 2026 con los nuevos OMODA 4 y OMODA 7.

Autor: Editor De Contenidos | 28/04/2026

Con inteligencia artificial y tecnología Super Hybrid, la marca acelera hacia su meta de un millón de ventas anuales.

En el marco del tercer aniversario de las marcas y tras superar el millón de unidades vendidas acumuladas, OMODA y JAECOO presentaron globalmente sus dos apuestas más fuertes en el salón Auto China 2026: el OMODA 4 y el OMODA 7. Estos lanzamientos forman parte de la agresiva “NewMillion Strategy”, diseñada para alcanzar ventas de un millón de vehículos por año hacia 2027.

OMODA 7: Estética vanguardista y rendimiento robusto

El OMODA 7 se posiciona como el “crossover más bello” de la firma, integrando líneas fluidas con un diseño frontal futurista que ya ha captado miradas en las Semanas de la Moda de Londres y Madrid. Este modelo utiliza el sistema Super Hybrid (SHS), ofreciendo una conducción sofisticada ideal para el público “Neo-Trendy LOHAS”.

OMODA 4: El “cyber mecha” de la conducción inteligente

Por su parte, el OMODA 4 debuta como una propuesta centrada en el estilo de vida cibernético. Su principal diferencial es la AI Cabin, una cabina inteligente con reconocimiento de voz emocional y navegación interactiva. Además, para la segunda mitad de 2026, incorporará la tecnología VPD (Valet Parking Driver), permitiendo que el vehículo acuda al conductor con solo llamarlo.

Con presencia en 69 mercados y una red de más de 1,300 concesionarios, el grupo refuerza su compromiso global bajo el respaldo de Chery Group, consolidándose como un líder en movilidad sostenible y tecnología de vanguardia.

Tags: #AutoChina, #Lanzamientos2026, #MovilidadInteligente, #TecnologíaAutomotriz, #VisionAutomotriz, hibridos, jaecoo, OMODA