México GP 2025: Un motor económico imparable para el país

Autor: Editor De Contenidos | 28/04/2026

La F1 genera una derrama histórica de más de $19 mil millones de pesos y rompe récords de asistencia.

El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2025 Presentado por Heineken ha reafirmado su posición como el evento deportivo anual más relevante del país. Según los análisis de las firmas internacionales AECOM y Formula Money, la edición celebrada del 24 al 26 de octubre de 2025 inyectó a la economía nacional un total de $19,840 millones de pesos.

Esta impresionante cifra se compone de $6,715 mdp en derrama directa y $13,125 mdp generados por la exposición mediática global de México. Durante el fin de semana de la carrera, el Autódromo Hermanos Rodríguez se convirtió en el epicentro de la pasión automotriz, congregando a un total de 401,326 aficionados , con una asistencia de 153,867 espectadores tan solo el domingo.

Impacto en el empleo y turismo local

Más allá del espectáculo en pista, el evento es un pilar social en la región:

Sustentó 10,649 empleos en la zona.

Generó una derrama en salarios por $1,130 millones de pesos .

Específicamente, las operaciones de CIE crearon 5,170 empleos y más de $770 mdp en sueldos.

El gasto “ex situ” de escuderías y turistas sumó $3,410 mdp adicionales a la CDMX.

Federico González Compeán, director general del evento, destacó que el México GP se ha convertido en un motor para la economía nacional y un referente mundial de la industria. Desde el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015, el acumulado de beneficios económicos y exposición mediática asciende a los $157,594 millones de pesos, consolidando un legado de éxito y cultura para el mundo.

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