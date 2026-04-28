Fracasa estrategia arancelaria de Ebrard

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 28/04/2026

Libran marcas chinas el gravámen, la medidas impactan logística, pero no demanda

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La política arancelaria aplicada por el gobierno mexicano a los vehículos provenientes de China abrió un nuevo capítulo en la reconfiguración del mercado automotriz nacional. Con tarifas de hasta 50% vigentes desde 2026, el objetivo era claro: contener el avance de marcas asiáticas que, en menos de un lustro, pasaron de ser marginales a disputar segmentos completos con una propuesta basada en precio, equipamiento y electrificación. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja que el diseño de política pública.

El primer impacto visible no se registró en los pisos de venta, sino en los puertos y aduanas. Las importaciones de vehículos chinos mostraron una caída significativa en el arranque de 2026, reflejo directo del nuevo costo de entrada. La medida encareció el flujo comercial y obligó a las marcas a replantear sus estrategias logísticas. No obstante, ese ajuste no se tradujo de inmediato en una contracción del mercado.

La razón es estructural. Durante 2025, las marcas chinas construyeron inventarios relevantes en territorio mexicano, anticipando un posible endurecimiento regulatorio. Esa previsión les permitió amortiguar el golpe inicial de los aranceles y sostener el ritmo de ventas en el corto plazo. En términos prácticos, el consumidor no percibió una disrupción inmediata: los vehículos siguieron disponibles y, en muchos casos, mantuvieron su competitividad en precio.

Más aún, la demanda se ha mantenido firme. El mercado mexicano, caracterizado por su alta sensibilidad al costo-beneficio, ha encontrado en las marcas chinas una alternativa difícil de ignorar. SUVs bien equipadas, vehículos eléctricos con autonomías competitivas y garantías extendidas han consolidado una base de clientes que prioriza valor sobre tradición de marca. En ese contexto, el arancel funciona más como freno parcial que como barrera definitiva.

El impacto, sin embargo, no ha sido uniforme. Algunas marcas han resentido el nuevo entorno con caídas en ventas, particularmente aquellas con menor escala o menor capacidad financiera para absorber costos. Otras, en cambio, han mantenido trayectorias de crecimiento, apoyadas en portafolios electrificados y estrategias comerciales agresivas. Este fenómeno apunta a una depuración interna dentro del propio bloque chino: no todas las marcas sobrevivirán al nuevo entorno, pero las más sólidas podrían salir fortalecidas.

En paralelo, el traslado del arancel al consumidor ha sido menor al esperado. Aunque la tarifa nominal es elevada, el incremento en precios finales ha sido contenido por una combinación de absorción de costos, ajustes en márgenes y presión competitiva. De hecho, la presencia de estas marcas ha contribuido a moderar la inflación automotriz, obligando a competidores tradicionales a replantear sus propias estrategias de precio y equipamiento.

El componente geopolítico añade otra capa de complejidad. México, como socio del T-MEC, enfrenta presiones para alinear su política industrial con Norteamérica, en un contexto donde Estados Unidos y Europa también han endurecido su postura frente a China. En ese sentido, los aranceles no solo responden a una lógica económica, sino a una estrategia de posicionamiento en cadenas globales de valor.

Sin embargo, el timing de la medida plantea interrogantes. Para cuando entraron en vigor, las marcas chinas ya habían alcanzado una penetración relevante en el mercado mexicano. Esto limita el alcance del arancel como herramienta de contención y lo convierte, más bien, en un mecanismo de ajuste.

La pregunta de fondo no es si las marcas chinas seguirán creciendo, sino cómo lo harán. Producción local, alianzas estratégicas y modelos de financiamiento innovadores son algunas de las rutas posibles para sortear el nuevo entorno. Para México, el reto será capitalizar esa dinámica sin comprometer sus compromisos comerciales ni su desarrollo industrial.

En el balance, la política arancelaria ha logrado ralentizar el ritmo de expansión, pero no revertir la tendencia. El mercado automotriz mexicano entra así en una fase más compleja: menos abierta que antes, pero aún lejos de cerrarse. Y en ese espacio intermedio, las marcas chinas continúan avanzando, ajustando su estrategia en tiempo real frente a un entorno cada vez más competitivo.

Golpe en vano

Arancel hasta 50% a vehículos importados desde China

Vigente: 2026

Objetivo: frenar competencia y proteger industria

EFECTOS INMEDIATOS

Importaciones

Caída superior al 40%–45% en arranque de 2026

Ajuste logístico y menor flujo en aduanas

Inventarios

Más de 600,000 unidades acumuladas

Amortiguan impacto en ventas

VENTAS: RESISTENCIA DEL MERCADO

Participación: ~ 15% del mercado mexicano

+240,000 unidades vendidas (2025)

Demanda se mantiene estable

Conclusión: el consumidor no se retrae

IMPACTO EN PRECIOS

Arancel nominal: 50%

Impacto real estimado: ~5%

¿Por qué?

Absorción de costos

Estrategias agresivas de mercado

Alta competencia

Resultado:

Contención de inflación automotriz

GANADORES Y PERDEDORES

Marcas afectadas

Caídas de doble dígito

Menor escala financiera

Marcas resilientes

Portafolio eléctrico

Mayor capital

Estrategias agresivas

Depuración del mercado chino en México

EFECTO GEOPOLÍTICO

México bajo presión del T-MEC

Tendencia global anti-China

Industria automotriz = sector estratégico

IMPLICACIONES A MEDIANO PLAZO

Ajustes esperados

Producción local en México

Nuevas alianzas industriales

Financiamiento más agresivo

Riesgos

Tensiones comerciales

Regulación más estricta

Saturación de marcas

CONCLUSIÓN CLAVE

El arancel no detiene el fenómeno

✔ Reduce importaciones

✔ Presiona márgenes

❌ No frena la demanda

China no retrocede, se adapta

Tags: aranceles, autos chinos, autos eléctricos, competencia, economia, industria automotriz, Mercado automotriz, México, T-MEC, Visión Automotriz