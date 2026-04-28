Fracasa estrategia arancelaria de Ebrard

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 28/04/2026
Libran marcas chinas el gravámen, la medidas impactan logística, pero no demanda
JULIO BRITO A.
jbritoa@yahoo.com
La política arancelaria aplicada por el gobierno mexicano a los vehículos provenientes de China abrió un nuevo capítulo en la reconfiguración del mercado automotriz nacional. Con tarifas de hasta 50% vigentes desde 2026, el objetivo era claro: contener el avance de marcas asiáticas que, en menos de un lustro, pasaron de ser marginales a disputar segmentos completos con una propuesta basada en precio, equipamiento y electrificación. Sin embargo, la realidad ha sido más compleja que el diseño de política pública.
El primer impacto visible no se registró en los pisos de venta, sino en los puertos y aduanas. Las importaciones de vehículos chinos mostraron una caída significativa en el arranque de 2026, reflejo directo del nuevo costo de entrada. La medida encareció el flujo comercial y obligó a las marcas a replantear sus estrategias logísticas. No obstante, ese ajuste no se tradujo de inmediato en una contracción del mercado.
La razón es estructural. Durante 2025, las marcas chinas construyeron inventarios relevantes en territorio mexicano, anticipando un posible endurecimiento regulatorio. Esa previsión les permitió amortiguar el golpe inicial de los aranceles y sostener el ritmo de ventas en el corto plazo. En términos prácticos, el consumidor no percibió una disrupción inmediata: los vehículos siguieron disponibles y, en muchos casos, mantuvieron su competitividad en precio.
Más aún, la demanda se ha mantenido firme. El mercado mexicano, caracterizado por su alta sensibilidad al costo-beneficio, ha encontrado en las marcas chinas una alternativa difícil de ignorar. SUVs bien equipadas, vehículos eléctricos con autonomías competitivas y garantías extendidas han consolidado una base de clientes que prioriza valor sobre tradición de marca. En ese contexto, el arancel funciona más como freno parcial que como barrera definitiva.
El impacto, sin embargo, no ha sido uniforme. Algunas marcas han resentido el nuevo entorno con caídas en ventas, particularmente aquellas con menor escala o menor capacidad financiera para absorber costos. Otras, en cambio, han mantenido trayectorias de crecimiento, apoyadas en portafolios electrificados y estrategias comerciales agresivas. Este fenómeno apunta a una depuración interna dentro del propio bloque chino: no todas las marcas sobrevivirán al nuevo entorno, pero las más sólidas podrían salir fortalecidas.
En paralelo, el traslado del arancel al consumidor ha sido menor al esperado. Aunque la tarifa nominal es elevada, el incremento en precios finales ha sido contenido por una combinación de absorción de costos, ajustes en márgenes y presión competitiva. De hecho, la presencia de estas marcas ha contribuido a moderar la inflación automotriz, obligando a competidores tradicionales a replantear sus propias estrategias de precio y equipamiento.
El componente geopolítico añade otra capa de complejidad. México, como socio del T-MEC, enfrenta presiones para alinear su política industrial con Norteamérica, en un contexto donde Estados Unidos y Europa también han endurecido su postura frente a China. En ese sentido, los aranceles no solo responden a una lógica económica, sino a una estrategia de posicionamiento en cadenas globales de valor.
Sin embargo, el timing de la medida plantea interrogantes. Para cuando entraron en vigor, las marcas chinas ya habían alcanzado una penetración relevante en el mercado mexicano. Esto limita el alcance del arancel como herramienta de contención y lo convierte, más bien, en un mecanismo de ajuste.
La pregunta de fondo no es si las marcas chinas seguirán creciendo, sino cómo lo harán. Producción local, alianzas estratégicas y modelos de financiamiento innovadores son algunas de las rutas posibles para sortear el nuevo entorno. Para México, el reto será capitalizar esa dinámica sin comprometer sus compromisos comerciales ni su desarrollo industrial.
En el balance, la política arancelaria ha logrado ralentizar el ritmo de expansión, pero no revertir la tendencia. El mercado automotriz mexicano entra así en una fase más compleja: menos abierta que antes, pero aún lejos de cerrarse. Y en ese espacio intermedio, las marcas chinas continúan avanzando, ajustando su estrategia en tiempo real frente a un entorno cada vez más competitivo.
Golpe en vano
Arancel hasta 50% a vehículos importados desde China
Vigente: 2026
Objetivo: frenar competencia y proteger industria
EFECTOS INMEDIATOS
Importaciones
Caída superior al 40%–45% en arranque de 2026
Ajuste logístico y menor flujo en aduanas
Inventarios
Más de 600,000 unidades acumuladas
Amortiguan impacto en ventas
VENTAS: RESISTENCIA DEL MERCADO
- Participación: ~15% del mercado mexicano
- +240,000 unidades vendidas (2025)
- Demanda se mantiene estable
Conclusión: el consumidor no se retrae
IMPACTO EN PRECIOS
- Arancel nominal: 50%
- Impacto real estimado: ~5%
¿Por qué?
- Absorción de costos
- Estrategias agresivas de mercado
- Alta competencia
Resultado:
Contención de inflación automotriz
GANADORES Y PERDEDORES
Marcas afectadas
- Caídas de doble dígito
- Menor escala financiera
Marcas resilientes
- Portafolio eléctrico
- Mayor capital
- Estrategias agresivas
Depuración del mercado chino en México
EFECTO GEOPOLÍTICO
- México bajo presión del T-MEC
- Tendencia global anti-China
- Industria automotriz = sector estratégico
IMPLICACIONES A MEDIANO PLAZO
Ajustes esperados
- Producción local en México
- Nuevas alianzas industriales
- Financiamiento más agresivo
Riesgos
- Tensiones comerciales
- Regulación más estricta
- Saturación de marcas
CONCLUSIÓN CLAVE
El arancel no detiene el fenómeno
✔ Reduce importaciones
✔ Presiona márgenes
❌ No frena la demanda
China no retrocede, se adapta
Tags: aranceles, autos chinos, autos eléctricos, competencia, economia, industria automotriz, Mercado automotriz, México, T-MEC, Visión Automotriz