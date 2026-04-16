Nissan revoluciona el segmento con la nueva Frontier Pro híbrida enchufable

Autor: Editor De Contenidos | 16/04/2026

México será el primer mercado en recibir la pickup híbrida enchufable de Nissan, que combina tecnología, eficiencia y capacidad todoterreno.

Nissan da un paso decisivo hacia la electrificación global al presentar la nueva Nissan Frontier Pro Plug-in Hybrid, su primera pickup con tecnología híbrida enchufable (PHEV), marcando un hito en la evolución de su portafolio y en el segmento de vehículos utilitarios.

El modelo, que iniciará su despliegue comercial en América Latina con México como mercado prioritario, representa una apuesta estratégica de la marca japonesa para combinar su legado en pickups con las nuevas demandas de eficiencia energética y sostenibilidad. Esta nueva Frontier Pro no solo responde a la creciente tendencia de electrificación, sino que redefine el concepto de versatilidad al integrar capacidades tanto para el trabajo como para el uso familiar.

Diseñada bajo el concepto “Rugged Tech”, la pickup incorpora un sistema híbrido enchufable que combina un motor a gasolina turboalimentado con un motor eléctrico de alto desempeño, integrado en la transmisión. Esta arquitectura permite ofrecer un balance entre potencia, eficiencia y autonomía, características clave en un mercado donde los consumidores buscan soluciones cada vez más completas.

La llegada de este modelo también refleja la evolución de Nissan hacia una estrategia global más robusta, enfocada en tecnologías de próxima generación y en la optimización de su portafolio. En este contexto, la Frontier Pro PHEV se posiciona como un vehículo capaz de atender tanto las necesidades del entorno urbano como las exigencias de uso fuera del camino, manteniendo el ADN de resistencia que ha caracterizado históricamente a la familia Frontier.

De acuerdo con ejecutivos de la compañía, la introducción de esta pickup electrificada forma parte de un plan de largo plazo para consolidar una ventaja competitiva sostenible, especialmente en mercados clave como el mexicano, donde la marca mantiene una fuerte presencia y liderazgo.

Además, este lanzamiento se alinea con la transformación de la industria automotriz a nivel global, donde la electrificación no solo es una tendencia, sino una necesidad ante los retos ambientales y regulatorios. En este sentido, la nueva Frontier Pro híbrida enchufable no solo amplía la oferta de Nissan, sino que también contribuye a acelerar la adopción de tecnologías más limpias en el segmento de pickups.

Con esta apuesta, Nissan no solo entra de lleno a la electrificación en vehículos de trabajo, sino que también envía un mensaje claro: el futuro de las pickups será electrificado, eficiente y tecnológicamente avanzado.

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