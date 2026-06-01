GM imagina el futuro con nuevo estudio y Hummer

Autor: Editor De Contenidos | 01/06/2026

Pasadena se convierte en laboratorio global para movilidad eléctrica y diseño

REDACCION DE VA

General Motors dio un paso estratégico hacia el futuro de la movilidad con la inauguración de su nuevo Estudio de Diseño Avanzado en Pasadena, California, una instalación concebida para explorar las tendencias que podrían definir a la industria automotriz en las próximas dos décadas. Como carta de presentación, la compañía reveló los conceptos GMC HUMMER X Pickup y SUV, vehículos eléctricos que muestran cómo podrían evolucionar la aventura todoterreno, la personalización y la sustentabilidad.

El nuevo campus de diseño representa una inversión en creatividad e innovación. Con una superficie cercana a los 13,750 metros cuadrados y capacidad para albergar a cerca de 100 especialistas entre diseñadores, escultores y artesanos, el centro está equipado con herramientas de modelado físico y colaboración digital inmersiva. Su objetivo es desarrollar conceptos que permitan a General Motors anticipar las necesidades de los consumidores del futuro.

La estrella de la presentación fue el GMC HUMMER X, un concepto que no está destinado a producción, pero que funciona como plataforma experimental para nuevas tecnologías y procesos de manufactura. El vehículo fue desarrollado bajo cuatro pilares fundamentales: reconfigurabilidad, capacidad, comunidad y sostenibilidad.

Uno de los aspectos más innovadores es el uso de FLEX FAB, una tecnología de manufactura flexible que permite producir componentes metálicos bajo demanda y en pequeños volúmenes, reduciendo la dependencia de herramientas tradicionales de estampado. Esta tecnología abre la puerta a vehículos altamente personalizables y adaptables a diferentes necesidades.

En materia de desempeño, el HUMMER X propone una nueva interpretación del todoterreno eléctrico. Su arquitectura contempla un centro de gravedad bajo, neumáticos de hasta 37 pulgadas, amortiguadores Multimatic y una configuración modular capaz de afrontar terrenos extremos.

La visión de GM también incorpora una dimensión comunitaria. El concepto incluye HUMMER HUB, una plataforma digital que conectaría a propietarios, vehículos y experiencias al aire libre mediante aplicaciones especializadas e incluso un dron explorador capaz de enviar información del terreno en tiempo real.

La sustentabilidad es otro eje central. Los diseñadores apostaron por materiales reciclados, piezas desmontables y una filosofía de economía circular que facilite la reutilización y reciclaje de componentes.

Más que presentar un vehículo, General Motors mostró una visión. Pasadena se convierte así en un centro donde diseño, tecnología y sustentabilidad convergen para imaginar el automóvil del mañana.

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