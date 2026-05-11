Infiniti QX60 2026: El nuevo estándar del lujo.

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 11/05/2026

Fusiona diseño artesanal con la tecnología más avanzada del segmento

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La industria automotriz premium en México vive un momento de redefinición, y en el epicentro de esta transformación se encuentra Infiniti. Con el lanzamiento de la nueva QX60 2026, la marca japonesa no solo presenta una actualización de su modelo más exitoso, sino que entrega un manifiesto de lo que el lujo contemporáneo debe ser: una mezcla armoniosa entre la herencia estética japonesa y una conectividad digital sin precedentes.

Diseño: La armonía del movimiento.- El primer contacto visual con la QX60 2026 revela una evolución hacia la sofisticación. Bajo el concepto de “Armonía en Movimiento”, el exterior destaca por una parrilla con un patrón inspirado en un bosque de bambú, un detalle que rinde homenaje a la cultura de origen de la marca. El emblema iluminado y la función INFINITI Light Path® no solo son elementos funcionales de seguridad, sino que crean una coreografía de bienvenida que eleva la experiencia del propietario desde antes de abordar el vehículo.

La silueta mantiene esa elegancia fluida que caracteriza al modelo, pero con una presencia más dominante gracias a sus líneas de carácter que fluyen desde los faros hasta la parte trasera. En este lanzamiento, la marca ha contado con la presencia de la reconocida chef mexicana Gabriela Ruiz Lugo como embajadora, quien personifica el balance entre la exigencia técnica y la sensibilidad artística, principios que también definen a la QX60.

Donde la Infiniti QX60 2026 realmente se despega de su competencia es en el interior. La integración de los Google Automotive Services® marca un hito para la marca en México. Ya no es necesario depender exclusivamente del espejo del smartphone; el vehículo integra de forma nativa Google Maps y aplicaciones de la Play Store directamente en el tablero, permitiendo una interacción fluida y proactiva.

A esto se suma una experiencia sensorial auditiva excepcional. En colaboración con Klipsch®, se ha desarrollado un sistema de audio premium de 17 bocinas que incluye la tecnología Individual Audio. Esta función permite una claridad sonora impecable, optimizando la acústica para cada pasajero, convirtiendo los viajes familiares en una experiencia de concierto privado.

Desempeño y Seguridad.- La conducción de la QX60 2026 es asistida por el avanzado sistema ProPILOT Assist®, que combina el control de crucero inteligente con el mantenimiento de carril para reducir la fatiga en trayectos largos. Además, los servicios remotos a través de INFINITI InTouch® Services permiten al usuario localizar el vehículo en tiempo real o climatizar el habitáculo desde su dispositivo móvil, reafirmando que el lujo moderno es, ante todo, conveniencia.

Ficha Técnica: Infiniti QX60 2026

Motor: 2.0L Turbo de Compresión Variable (VC-Turbo)

2.0L Turbo de Compresión Variable (VC-Turbo) Potencia: 268 hp

268 hp Torque: 286 lb-pie

286 lb-pie Transmisión: Automática de 9 velocidades con paletas de cambio

Automática de 9 velocidades con paletas de cambio Tracción: AWD (All-Wheel Drive) inteligente

AWD (All-Wheel Drive) inteligente Capacidad: 3 filas de asientos para 7 pasajeros

3 filas de asientos para 7 pasajeros Audio: Sistema Klipsch® de 17 bocinas

Sistema Klipsch® de 17 bocinas Tecnología: Google Automotive Services y Head-Up Display

Competencia en el Mercado Premium

La Infiniti QX60 2026 compite en el segmento de SUVs medianas de lujo de tres filas contra rivales de alto calibre:

Acura MDX: Su rival japonés más directo, enfocado en un manejo más deportivo. Volvo XC90: El referente en seguridad escandinava, con opciones híbridas. Lincoln Aviator: Apuesta por el lujo americano tradicional y motores potentes. Audi Q7: Competidor alemán que destaca por su tracción Quattro y tecnología de cabina.

Versiones y Precios en México

LUXE: $1,479,900 MXN SENSORY: $1,599,900 MXN



AUTOGRAPH: $1,699,900 MXN

Estrategia financiera impulsa

crecimiento de Infiniti México

Durante la presentación oficial de la nueva QX60 2026, Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan e Infiniti en México, destacó que el éxito de la firma no solo radica en la calidad de sus productos, sino en una arquitectura de negocios robusta y adaptada al cliente premium actual.

Centeno subrayó que la marca ha logrado un crecimiento extraordinario del 16% durante el último año, una cifra que contrasta con la desaceleración del 10% que experimentó el segmento de lujo en general. “Estamos diseñando productos financieros que atiendan la necesidad de un costo financiero minimizado en el tiempo”, señaló el directivo, haciendo referencia a la oferta de Infiniti Financial Services y NR Finance México, que permiten esquemas competitivos de crédito y arrendamiento financiero.

A esta estrategia se suma la expansión de la red de distribuidores. Centeno confirmó la apertura de tres nuevas concesionarias en Tampico, Hermosillo y Veracruz, además de reforzar su presencia en la Ciudad de México. Para el directivo, México representa un nicho estratégico global donde la marca busca consolidarse a través de valores altos y una experiencia de cliente que vaya más allá del vehículo. “Buscamos consolidar la marca desde una perspectiva de muy altos valores, asegurando que nuestra oferta financiera responda a necesidades específicas”, concluyó Centeno, reafirmando el compromiso de Infiniti con el mercado nacional.

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