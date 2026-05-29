JETOUR y SOUEAST aceleran la revolución híbrida en México.

Autor: Editor De Contenidos | 29/05/2026

Las marcas chinas fortalecen su estrategia en el país con dos SUV híbridas enchufables que prometen tecnología, autonomía superior a 1,300 km y una nueva experiencia de movilidad para aventura y familia.

La batalla por el mercado de las SUV electrificadas en México suma nuevos protagonistas. JETOUR SOUEAST anunció la llegada de dos modelos estratégicos que buscan redefinir la movilidad híbrida en el país: la nueva JETOUR G700 y la SOUEAST S08 i-DM. La apuesta no es menor, pues ambas camionetas llegan con tecnología híbrida enchufable, amplias autonomías y una propuesta enfocada en distintos estilos de vida.

La JETOUR G700 se posiciona como una SUV premium para quienes buscan aventura sin sacrificar lujo. Su sistema híbrido enchufable combina un motor 2.0 turbo con tres motores eléctricos para generar hasta 892 caballos de fuerza, convirtiéndose en una de las propuestas más potentes dentro de su segmento. Además, ofrece una autonomía combinada cercana a los 1,300 kilómetros y capacidades todoterreno avanzadas que apuntan directamente al mercado de vehículos de exploración y alto desempeño.

Por otro lado, la SOUEAST S08 i-DM está diseñada para las familias que buscan espacio, confort y eficiencia. Su sistema híbrido enchufable desarrolla hasta 342 caballos de fuerza y ofrece una autonomía total cercana a los 1,300 kilómetros, respaldada por un amplio equipamiento tecnológico y de seguridad.

La llegada de estos modelos fortalece la estrategia global “Dual Brand” implementada por JETOUR SOUEAST, una iniciativa que utiliza a México como uno de sus principales mercados para la expansión internacional. La compañía considera al país como un punto clave para consolidar su crecimiento en América Latina, apoyándose en una oferta de vehículos electrificados, conectados y altamente equipados.

Más allá de las cifras, el movimiento refleja una tendencia cada vez más visible dentro de la industria automotriz: la acelerada transición hacia vehículos híbridos y electrificados capaces de ofrecer autonomía, tecnología y experiencias diferenciadas para consumidores cada vez más exigentes.

Con estos lanzamientos, JETOUR y SOUEAST buscan posicionarse como actores relevantes en el segmento de las SUV híbridas enchufables, un mercado que continúa creciendo en México impulsado por la demanda de soluciones más eficientes, tecnológicas y sustentables.

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