Mazda CX-5 Signature: la tecnología sustituyó a los ojos

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/06/2026

La carrocería extendida y el chasis reconfigurado demostraron aplomo bajo la tormenta

JULIO BRITO A.

Jbritoa@yahoo.com

La tercera generación del SUV japonés desafía las leyes de la visibilidad y el espacio en San Miguel Ameyalco

El asfalto de México Drive Resort, el imponente complejo automovilístico privado enclavado en la zona boscosa de San Miguel Ameyalco, Estado de México, fue el escenario elegido para someter a la tercera generación de la Mazda CX-5 2026 a un riguroso examen dinámico. Diseñada bajo el concepto de desarrollo “Wearable Tech” —inspirado en la forma en que interactuamos de manera natural con gadgets cotidianos como smartphones o relojes inteligentes—, esta nueva generación evoluciona de forma drástica en proporciones, habitabilidad y madurez tecnológica.

La sesión de pruebas arrancó con una intensa tormenta que obligó a los tecnicos a recortar el trazado por razones de seguridad. Lejos de mermar la experiencia, las condiciones extremas sirvieron para comprobar el beneficio de su nueva arquitectura. Los ingenieros de Mazda modificaron por completo las dimensiones del SUV: esta tercera generación es más larga (creció 11.5 centímetros), más ancha y más alta, lo que mejora notablemente su pisada en el asfalto.

En una pista recortada y con nula adherencia, el sistema G-Vectoring Control Plus (GVC+) demostró su temple en el slalom entre conos. Al variar de forma imperceptible el torque y aplicar frenados selectivos, contuvo los amagos de sobreviraje en las transferencias de peso de izquierda a derecha.

Bajo la lluvia, la cabina se desmarcó por su refinamiento acústico. Además, Mazda eliminó los acabados Piano Black de la consola central (difíciles de cuidar en el día a día) en favor de materiales más versátiles y duraderos. La gran estrella interior es la nueva pantalla de 15.4 pulgadas para la versión más equipada, la cual convive armónicamente con botones físicos en el volante para una operación intuitiva.

El parabrisas bloqueado: comunión absoluta a través de la pantalla.- El verdadero clímax de la jornada llegó con una dinámica inédita: el parabrisas fue tapado por completo con una película opaca, anulando al 100% la visión natural hacia el exterior. La instrucción de los pilotos profesionales fue avanzar de frente, maniobrar, dar marcha atrás y estacionarse utilizando de forma exclusiva la pantalla central de infoentretenimiento.

Manejar “a ciegas” puso a prueba el temple y la comunión entre conductor y vehículo. Gracias a la nitidez milimétrica y la nula latencia del sistema de cámaras perimétricas de 360 grados, la maniobra se ejecutó con una precisión quirúrgica. Esta prueba demostró que la digitalización y el paquete de asistencias i-Activesense son una extensión real de los sentidos. El búnker tecnológico se complementó con la prueba de paro de emergencia, donde el SUV aplicó una fuerza de frenado firme y controlada al detectar un peatón en la trayectoria, minimizando el cabeceo de la carrocería.

Práctica, familiar y pensada para el tráfico real.- Al bajarnos del circuito, el examen estático confirmó que esta tercera generación está pensada para la comodidad en las grandes urbes mexicanas, donde la velocidad promedio en ciudades como la CDMX cae hasta los 17 km/h, pasando entre dos y cuatro horas al día al volante.

Para solucionar el uso diario familiar, Mazda incorporó mejoras críticas: las puertas traseras ahora tienen un ángulo de apertura de 90 grados (ideal para introducir asientos de bebé), añade estribos laterales y, por primera vez, integra un techo panorámico. Además, la cajuela incrementó su volumen en más de 200 litros con los asientos abatidos en comparación con su antecesora, logrando el mejor espacio de carga del segmento, capaz de albergar una bicicleta de montaña sin contratiempos.

Mecánicamente, Mazda simplificó el portafolio para México basándose en los hábitos de compra reales: se mantiene únicamente el motor atmosférico de 2.5 litros y transmisión automática tradicional de 6 velocidades.

Ficha Técnica: Mazda CX-5 2026 (Especificación México)

Componente / Sistema Especificación Técnica Comercial PDF Motor SKYACTIV-G 2.5 Litros / 4 cilindros Atmosférico Potencia / Torque 177 HP @ 6,000 rpm / 177 lb-pie @ 4,000 rpm Dimensiones vs Previa +11.5 cm de largo; carrocería más ancha, alta y espaciosa Transmisión Automática de 6 velocidades con modo Sport Capacidad de Cajuela Incremento de +200 litros (Líder en su segmento) Novedades de Confort Apertura de puertas a 90°, estribos y techo panorámico por primera vez Garantía Extendida 6 años de defensa a defensa o 125,000 kilómetros

Tabla de Precios y Versiones 2026

Frente a un segmento C-SUV sumamente competitivo en México con casi 39 marcas y un rango de precios que oscila entre los $400,000 y el millón de pesos (con un promedio de $700,000), Mazda se posiciona de forma agresiva justo en el corazón del mercado:

Versión / Gama Precio de Lista (MXN) Posicionamiento de Mercado PDF Mazda CX-5 Signature $719,900 Versión más equipada. Pantalla de 15.4″, audio premium, posicionada justo en el promedio del segmento.

Nota: Con el lanzamiento de esta tercera generación, el SUV estrena de manera global la nueva evolución del logotipo de Mazda y añade a su paleta de 7 colores exteriores el nuevo tono Submarino y el Gris Aéreo.

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Lo bueno: Incorporación de tecnología muy cercana a los smartphone

Lo malo: Sale versión turbo y falta versión híbrida

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