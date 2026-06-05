50 de BMW en México: Algo más que abrir una agencia en Jalisco

Autor: Editor De Contenidos | 05/06/2026

BMW celebra medio centenar de agencias en el país estrenando en Jalisco el concepto “Retail.Next”: una experiencia más humana, tecnológica y lista para la era eléctrica.

En la industria automotriz, los números suelen ser fríos: cifras de ventas, porcentajes de participación, metros cuadrados de construcción. Sin embargo, hay momentos en los que un número se convierte en un hito emocional y en el reflejo de una sólida historia de confianza. Eso es exactamente lo que acaba de suceder en Zapopan, Jalisco, donde BMW Group México inauguró su distribuidor “Vanguardia Galerías”.

A simple vista, podría parecer una inauguración más. Pero no lo es. Con esta apertura, la firma bávara alcanza la emblemática cifra de cincuenta puntos de venta en nuestro país , consolidando su posición como la marca favorita del segmento premium en México y en toda la región latinoamericana.

Más allá del “Showroom”: El debut de Retail.Next

La verdadera nota no está solo en el listón cortado, sino en cómo se atenderá a los apasionados de los autos a partir de ahora. Vanguardia Galerías rompe el molde tradicional y se convierte en el primer escenario en Jalisco que adopta la filosofía global “Retail.Next” de BMW Group.

¿Qué significa esto para el cliente? Olvídate de las agencias frías e intimidantes. Esta nueva arquitectura conceptual borra las barreras tradicionales entre el comprador y el auto. Con una superficie de 1,722 m² , el espacio fusiona la exhibición de los portafolios de BMW y MINI con zonas de hospitalidad premium que incluyen cafetería, bar y salas de espera diseñadas para la convivencia. La meta es clara: transformar la compra o el servicio de postventa en una experiencia cálida, intuitiva y moderna.

“Transformaremos la visita al showroom en una experiencia más cercana, cálida y moderna, en línea con las expectativas actuales de los clientes del segmento Premium”, afirmó Diego Camargo, CEO de BMW Group México, durante la presentación.

Un reflejo del peso de México en la región

Este crecimiento no es una casualidad de mercado. América Latina se ha convertido en un bastión clave para BMW Group, donde comercializa más de uno de cada tres vehículos premium en la región. Y en ese mapa, México juega un papel protagonista.

No se trata solo de vender autos; se trata de producirlos. Mientras celebramos esta agencia número 50 en el Occidente del país , la mirada de la marca está puesta en el futuro inmediato de su manufactura. La icónica Planta de San Luis Potosí —que vio nacer el Serie 3 en 2019 y hoy exporta al mundo el Serie 2 Coupé y el potente M2— ya se prepara para una histórica inversión de 800 millones de dólares. ¿El objetivo? Integrar la producción de vehículos eléctricos y baterías de última generación a partir de 2027.

Por ello, los espacios con cargadores para vehículos eléctricos integrados en esta nueva agencia de Zapopan no son un accesorio estético: son la declaración de que el futuro de la electromovilidad ya está estacionado en los pisos de venta.

Vanguardia en el Occidente

La apertura, operada por Grupo Vanguardia (que suma ya dos puntos de venta en la entidad) , demuestra que la pasión por el manejo dinámico y el lujo tecnológico sigue encontrando un terreno fértil en el occidente mexicano.

BMW celebra 50 distribuidores en México. Cincuenta centros de experiencia donde la ingeniería alemana se encuentra con el cliente mexicano. Para los entusiastas del motor, es una gran noticia: el segmento premium se reinventa, se vuelve más humano, más eléctrico y, definitivamente, más cercano.

Tags: #AutosPremium, #VisionAutomotriz, bmw, InauguracionAutomotriz, Jalisco, MINI, RetailNext, Zapopan