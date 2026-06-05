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Adiós a los cables: OnStar integra YouTube y Disney+ a las pantallas de las SUVs de General Motors

Autor: Editor De Contenidos | 05/06/2026

A través de una actualización automática y vía WiFi, General Motors integra YouTube y Disney+ a las pantallas traseras de sus camionetas insignia, redefiniendo los viajes familiares para adultos y nativos digitales.

Los trayectos largos y el tráfico de la Ciudad de México están a punto de cambiar su dinámica por completo. Ya no se trata de conectar un dispositivo externo con cables estorbosos ni de lidiar con adaptadores. OnStar, la plataforma tecnológica de asistencia y conectividad de General Motors, ha dado un golpe sobre la mesa en cuanto a la experiencia premium a bordo, anunciando la incorporación de videostreaming de forma nativa en las pantallas traseras de sus SUVs grandes en nuestro país.

Esta innovación responde a una tendencia clara en el mercado automotriz: los autos ya no solo nos transportan, sino que se transforman en extensiones de nuestra vida digital. La nueva funcionalidad permite que los pasajeros de la segunda fila accedan de manera directa a aplicaciones de video integradas, reproduciendo contenido en tiempo real mediante el punto de acceso Wi-Fi del propio vehículo. Para los adultos que viajan al frente, esto significa trayectos de absoluta paz familiar, mientras que para los niños y jóvenes en la parte trasera, se traduce en entretenimiento inmediato y a la carta.

“Videostreaming en pantallas traseras incorpora una dimensión muy clara a la experiencia de conectividad: convertir el tiempo de traslado en una oportunidad para que los pasajeros disfruten contenido de forma simple e integrada”, destacó Yammil Guaida, Director de Experiencia de Conectividad Global del Cliente y OnStar en México.

Modelos y aplicaciones listos para rodar

El despliegue de esta tecnología arranca con el portafolio de SUVs grandes año modelo 2026 de las marcas de GM. Si eres propietario o estás buscando adquirir uno de los siguientes titanes del asfalto, esta función ya te espera:

  • Chevrolet: Tahoe y Suburban.

  • GMC: Yukon y Yukon XL.

  • Cadillac: Escalade y Escalade ESV.

Al encender el sistema de infoentretenimiento trasero, las aplicaciones de YouTube, YouTube Kids y Disney+ aparecerán de forma automática en la interfaz. Lo único que se necesita es contar con un plan de datos activo con OnStar, iniciar sesión en la plataforma favorita y disfrutar de la máxima calidad de transmisión mientras avanzas en el camino.

Con este movimiento, General Motors no solo eleva el estándar del segmento de SUVs de lujo, sino que demuestra que el confort moderno se mide en bits, conectividad inalámbrica y la emoción de llevar tus historias favoritas a cualquier destino.

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