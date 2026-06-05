Honda Pilot 2026: Pantalla gigante, tracción total y el espacio que tu vida digital exige

Autor: Editor De Contenidos | 05/06/2026

Con tracción integral inteligente de serie, un santuario tecnológico ultra ancho y el poder de su motor V6, la propuesta de Honda evoluciona para enamorar a los padres exigentes y a los jóvenes nativos digitales.

Viajar en familia solía tratarse de mantener la paz en el asiento trasero. Hoy, se trata de compartir la experiencia. Honda de México lo entiende a la perfección y revoluciona su propuesta de movilidad con el lanzamiento de la nueva Honda Pilot 2026, una SUV mediana que deja de ser un vehículo meramente funcional para transformarse en un catalizador de emociones, adrenalina y confort sin precedentes para todo el clan.

Para el adulto que disfruta del control absoluto detrás del volante, el contexto de negocio y la ingeniería japonesa hablan por sí solos: casi 30 años de producción en el país respaldan el sello de durabilidad de la marca. Pero la gran tendencia que rompe esquemas en esta actualización es que todas las versiones ahora cuentan de serie con el sistema de tracción integral inteligente Honda i-VTM4™. Esto significa que no importa si te enfrentas al tráfico hostil de la Ciudad de México o decides explorar una ruta de fin de semana; el motor V6 de 3.5 litros con 285 caballos de fuerza y sus siete modos de manejo (desde Sport hasta Trail o Arena) responden con una respuesta dinámica impecable.

Por otro lado, la Pilot 2026 tiene un imán directo para las generaciones más jóvenes, quienes priorizan la estética exterior y la atmósfera digital. Visualmente, el vehículo abandona cualquier rastro de timidez: la nueva parrilla frontal más grande en color negro brillante, las placas protectoras pronunciadas y los rines de aluminio de 20 pulgadas le otorgan una presencia imponente y sumamente atractiva a la vista.

Al abrir las puertas, el habitáculo se convierte en un auténtico festival tecnológico. La joya de la corona es la nueva pantalla táctil HD ultra ancha de 12.3 pulgadas, un 37% más grande que la anterior, que combinada con el clúster digital de 10.2 pulgadas y Apple CarPlay® o Android Auto™ inalámbricos de serie, ofrece la conectividad inmediata que los jóvenes demandan para sus playlists y mapas. Todo esto ocurre dentro de una cabina donde los materiales premium (piel y gamuza) conviven con nuevas tecnologías de aislamiento acústico que blindan el interior del ruido del viento y del motor, creando un espacio idóneo para conversar o disfrutar del camino.

La seguridad, un pilar innegociable para los padres, se consolida con la suite de asistencias Honda Sensing® en todas las versiones, introduciendo además el avanzado asistente de frenado post colisión para una protección activa total.

La Honda Pilot 2026 ya se despliega en la red de 115 distribuidores del país bajo dos personalidades bien definidas: la versión Touring, con un costo de $1,240,900 pesos, y la audaz Black Edition, que añade costuras rojas en contraste y el exclusivo color exterior Gris Sónico por $1,270,900 pesos. Una evolución redonda que demuestra que la sofisticación y la aventura pueden viajar cómodamente en la misma fila.

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