Porsche presenta en México el nuevo 911 Turbo S con 711 hp, el más potente de la historia.

Porsche presenta en México el nuevo 911 Turbo S con 711 hp, el más potente de la historia.

Autor: Editor De Contenidos | 11/06/2026

Porsche México presentó el nuevo 911 Turbo S, el modelo de producción más potente en la historia del icónico deportivo, con 711 hp, tecnología T-Hybrid y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos.

Porsche de México eligió el Porsche Driving Center México para presentar oficialmente el nuevo 911 Turbo S, una evolución que redefine los estándares de desempeño dentro de la familia 911 y que se convierte en el modelo de producción más potente jamás fabricado por la marca.

El nuevo deportivo incorpora por primera vez en esta variante la tecnología T-Hybrid, un sistema desarrollado a partir de la experiencia de Porsche en el automovilismo que combina un motor bóxer biturbo de 3.6 litros con un turbocompresor eléctrico y un sistema híbrido de alto rendimiento.

Gracias a esta configuración, el nuevo 911 Turbo S desarrolla 711 caballos de fuerza y 800 Nm de torque, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 2.5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 322 km/h.

Además de su impresionante desempeño, el modelo incorpora mejoras en aerodinámica activa, dinámica de conducción y conectividad, manteniendo el equilibrio entre innovación tecnológica y experiencia de manejo que caracteriza a Porsche.

A nivel estético, el nuevo 911 Turbo S estrena elementos exclusivos en color Turbonita, presentes en el escudo Porsche, la insignia Turbo S, molduras exteriores, rines de cierre central y diversos detalles del habitáculo, reforzando su identidad dentro de la gama más exclusiva de la marca.

La presentación se realizó en el Porsche Driving Center México, ubicado dentro del complejo Mexico Drive Resort, considerado el primer Porsche Driving Center de América Latina y equipado con una pista de cuatro kilómetros diseñada por Hermann Tilke.

Este lanzamiento también coincide con la celebración de los 25 años de Porsche en México, una etapa que la firma alemana aprovecha para reforzar su compromiso con el mercado nacional y con la introducción de tecnologías de nueva generación.

Análisis Visión Automotriz

La llegada del nuevo 911 Turbo S refleja una tendencia cada vez más evidente en la industria: los fabricantes de deportivos de alto desempeño están apostando por la electrificación como una herramienta para incrementar potencia, eficiencia y respuesta dinámica, sin renunciar a la emoción de conducción.

Porsche vuelve a demostrar que la hibridación puede convertirse en un aliado del performance y no únicamente en una solución enfocada al ahorro de combustible. La incorporación del sistema T-Hybrid marca una nueva etapa para la familia 911 y anticipa el rumbo tecnológico que seguirán los deportivos premium durante los próximos años.

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