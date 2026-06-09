MG Motor supera las 22,900 unidades y consolida su crecimiento en México durante 2026.

MG Motor supera las 22,900 unidades y consolida su crecimiento en México durante 2026.

Autor: Editor De Contenidos | 09/06/2026

La marca comercializó 4,167 vehículos en mayo y acumula 22,927 unidades en 2026. Su crecimiento supera el promedio de varios competidores y fortalece su presencia en el mercado mexicano.

El mercado automotor mexicano continúa mostrando movimientos relevantes entre las marcas de origen chino, y MG Motor es una de las que mantiene una trayectoria ascendente durante 2026.

Durante mayo, la firma colocó 4,167 vehículos en el mercado nacional, cifra que representa un crecimiento anual de 4%. Con este resultado, el acumulado de ventas entre enero y mayo alcanzó las 22,927 unidades, equivalente a un incremento de 17.2% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los resultados permiten a MG mantenerse dentro del Top 10 de ventas de la industria mexicana, ocupando la octava posición y una participación superior al 3.7% del mercado nacional.

Más allá del volumen, el desempeño refleja una etapa distinta para la marca. Después de varios años de expansión comercial y crecimiento acelerado, MG entra en una fase de consolidación respaldada por una red superior a 100 distribuidores y más de 250 mil clientes en México.

Uno de los factores que explican el avance de la compañía es su estrategia enfocada en tecnologías híbridas. La marca ha fortalecido su portafolio con modelos electrificados que buscan responder a la creciente demanda de eficiencia energética sin depender exclusivamente de infraestructura de recarga.

En este contexto destacan las versiones híbridas de las SUV ZS y HS, así como la HS PHEV enchufable, una propuesta que combina autonomía eléctrica superior a 100 kilómetros y más de 1,200 kilómetros de alcance total.

La evolución de MG también se observa fuera de México. La marca reporta un crecimiento de 113.8% en Centroamérica y el Caribe, una señal de que su estrategia regional continúa ganando terreno en distintos mercados latinoamericanos.

Con estos resultados, MG reafirma su papel como uno de los jugadores de mayor crecimiento dentro de la industria automotriz mexicana y mantiene la presión sobre marcas tradicionales en uno de los mercados más competitivos de la región.

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