Riesgos y rendimientos • El T-MEC automotriz entra en zona de fractura • Se dejará medir la región por mayor dependencia • Gobierno olvidó integrar innovación al T-MEC

Riesgos y rendimientos • El T-MEC automotriz entra en zona de fractura • Se dejará medir la región por mayor dependencia • Gobierno olvidó integrar innovación al T-MEC

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 15/06/2026

jbritoa@yahoo.com

El sector automotriz mexicano llega a la revisión del T-MEC con una advertencia clara: Estados Unidos ya no está discutiendo sólo reglas comerciales; está rediseñando el poder industrial de Norteamérica. La discusión dejó de ser técnica para convertirse en una disputa geopolítica, laboral y manufacturera. Washington quiere que el tratado deje de funcionar como plataforma regional compartida y se convierta en una herramienta para repatriar valor, empleo y contenido productivo a territorio estadounidense.

El punto más delicado está en las reglas de origen. La administración estadounidense busca elevar el contenido regional automotriz a 82%, pero con una exigencia más agresiva: que una parte sustancial del valor del vehículo sea estadounidense. Esa propuesta cambia la lógica original del T-MEC. México ya no sólo tendría que demostrar integración norteamericana, sino justificar cuánto de esa integración pertenece específicamente a Estados Unidos. En términos prácticos, el tratado dejaría de medir región y empezaría a medir dependencia.

Para México, el golpe sería profundo. La industria automotriz nacional creció durante décadas porque ofreció escala, costos competitivos, proveedores especializados, experiencia exportadora y cercanía logística con Estados Unidos. Esa fórmula convirtió al país en una potencia manufacturera. Pero si Washington impone reglas que privilegien contenido estadounidense, México podría conservar el acceso al mercado, aunque con menor capacidad para capturar valor agregado. Sería un T-MEC más restrictivo, más político y menos regional.

El segundo foco rojo es la estrategia bilateral. Aunque el tratado es trilateral, Estados Unidos ha concentrado buena parte de la presión en México. Las rondas anunciadas entre Washington y la Secretaría de Economía muestran una negociación donde Canadá aparece menos expuesto, mientras México enfrenta el peso de la discusión automotriz, laboral, energética, de acero, aluminio y cadenas de suministro. Esa asimetría no es casual. Estados Unidos sabe que México depende enormemente de su mercado automotor y está usando esa dependencia como palanca.

La pregunta es si México tiene una estrategia industrial propia o simplemente reaccionará a la presión. La debilidad mexicana no está sólo en la amenaza arancelaria; está en la falta de una política clara para defender contenido nacional, proveedores locales, tecnología, electromovilidad y transición hacia vehículos de mayor valor agregado. Durante años, México presumió exportaciones récord, pero no construyó una narrativa robusta sobre innovación, propiedad tecnológica y desarrollo de proveedores estratégicos.

El tercer elemento es China. Washington no ve la revisión automotriz únicamente como una disputa con México. La observa como una muralla frente al avance chino. El temor estadounidense es que México se convierta en plataforma de entrada para insumos, autopartes o incluso vehículos de origen chino que busquen aprovechar las preferencias del T-MEC. Ese fantasma ya condiciona toda la negociación. Para Estados Unidos, el problema no es sólo cuánto produce México, sino con quién produce México.

Ahí está la paradoja. México necesita inversión china para ampliar capacidades en electromovilidad, baterías, autopartes y vehículos eléctricos. Pero al mismo tiempo, demasiada presencia china puede provocar represalias comerciales de Estados Unidos. El país queda atrapado entre la oportunidad asiática y la vigilancia estadounidense.

La revisión del T-MEC será, en realidad, una prueba de soberanía industrial. Si México acepta sin resistencia las condiciones de Washington, perderá margen manufacturero. Si confronta sin estrategia, arriesgará acceso al mercado más importante del mundo. La salida exige inteligencia: defender integración regional, cerrar espacios a triangulación abusiva, pero también exigir que el tratado siga siendo norteamericano, no una extensión de la política industrial estadounidense.

El T-MEC automotriz entra así en su momento más crítico. Ya no se decide sólo el comercio de autos. Se decide quién mandará en la fábrica de Norteamérica.