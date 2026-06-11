Zeekr y Lynk & Co se colocan como la cuarta marca premium más vendida en México durante 2026.

Zeekr y Lynk & Co se colocan como la cuarta marca premium más vendida en México durante 2026.

Autor: Editor De Contenidos | 11/06/2026

Con 1,609 unidades comercializadas entre enero y mayo de 2026, Zeekr y Lynk & Co alcanzaron la cuarta posición entre las marcas premium con mayores ventas en México, consolidando su crecimiento gracias a su apuesta por la electrificación, la conectividad y la innovación.

Zeekr y Lynk & Co continúan fortaleciendo su presencia en el mercado mexicano al ubicarse en la cuarta posición del segmento premium por volumen de ventas durante el acumulado de enero a mayo de 2026.

De acuerdo con la información dada a conocer por las marcas, ambas lograron comercializar 1,609 unidades en México durante los primeros cinco meses del año, colocándose únicamente detrás de fabricantes alemanes de gran tradición dentro del mercado premium.

El resultado se produce en un contexto favorable para la industria automotriz nacional, impulsada por una creciente demanda de vehículos con tecnologías avanzadas, electrificación, conectividad y nuevas propuestas de movilidad.

Un factor relevante para ambas firmas fue su incorporación por primera vez a los reportes oficiales del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI durante 2026, un reconocimiento que refleja la importancia que han adquirido dentro del sector automotor mexicano.

Para Zeekr, este avance representa un paso importante a poco más de dos años de haber iniciado operaciones en México. La marca ha apostado por una gama de vehículos totalmente eléctricos que combinan diseño, tecnología, seguridad y desempeño, elementos que han sido bien recibidos por los consumidores.

Por su parte, Lynk & Co, que inició operaciones en México durante 2025, ha logrado captar la atención de clientes interesados en soluciones de movilidad conectada, electrificación y experiencias digitales alineadas con las nuevas tendencias globales.

Según Efraín Gamboa, Director de Desarrollo de Distribuidores de Zeekr y Lynk & Co, el crecimiento alcanzado responde a una estrategia enfocada en el fortalecimiento de la red comercial, la cercanía con los clientes y una propuesta basada en innovación y experiencia premium.

Actualmente, ambas marcas cuentan con 15 Zeekr | Lynk & Co House distribuidos estratégicamente en el país, reforzando su capacidad de atención y servicio.

Análisis Visión Automotriz

Más allá del volumen de ventas, el crecimiento de Zeekr y Lynk & Co confirma una tendencia cada vez más evidente en México: los consumidores premium están mostrando una mayor apertura hacia nuevas marcas con propuestas de electrificación y tecnología avanzada.

El desempeño de ambas compañías también refleja cómo los fabricantes de origen chino continúan ganando terreno en segmentos tradicionalmente dominados por marcas europeas, apoyados en una estrategia basada en innovación, equipamiento, conectividad y una relación valor-precio altamente competitiva.

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