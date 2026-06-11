Porsche transforma a Woody, Buzz y Jessie en exclusivos 911 para celebrar Toy Story 5

Autor: Editor De Contenidos | 11/06/2026

Porsche y Pixar unieron dos mundos icónicos para crear tres exclusivos Porsche 911 inspirados en Woody, Buzz Lightyear y Jessie. Los vehículos debutaron durante el estreno mundial de Toy Story 5 y serán subastados con fines benéficos.

La industria automotriz y la cultura pop volvieron a encontrarse en uno de los proyectos más llamativos del año.

Porsche presentó tres exclusivos modelos one-of-one del legendario 911 inspirados en Woody, Buzz Lightyear y Jessie para celebrar el estreno mundial de Toy Story 5, la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de Disney y Pixar.

Los vehículos hicieron su debut durante la alfombra roja de la película en Los Ángeles y fueron desarrollados por el departamento Sonderwunsch de Porsche, especializado en proyectos de personalización extrema. Cada modelo fue diseñado para reflejar la personalidad, colores y esencia de los personajes más emblemáticos de la saga.

El más radical de los tres es un Porsche 911 GT3 RS inspirado en Buzz Lightyear, con una combinación de colores blanco, verde y morado, además de detalles exclusivos que evocan al famoso guardián espacial.

La colección también incluye un 911 Targa 4 GTS inspirado en Jessie y un 911 Carrera T que rinde homenaje a Woody mediante acabados especiales, materiales personalizados y elementos desarrollados exclusivamente para esta colaboración.

Más allá de la espectacularidad visual, la iniciativa tiene un componente solidario. Los tres vehículos serán vendidos para recaudar fondos destinados a Big Brothers Big Sisters of America, la Cruz Roja Americana y Starlight Children’s Foundation.

Cuando los autos se convierten en cultura pop

Las colaboraciones entre fabricantes automotrices y grandes franquicias del entretenimiento son cada vez más frecuentes, pero pocas logran conectar con varias generaciones como Toy Story.

Para millones de personas, Woody y Buzz representan parte de su infancia. Porsche aprovecha esa conexión emocional para demostrar que los automóviles pueden trascender la ingeniería y convertirse en piezas de expresión cultural, diseño y coleccionismo.

En una época donde las marcas buscan generar experiencias memorables más allá de la movilidad, este proyecto confirma cómo la industria automotriz está encontrando nuevas formas de conectar con audiencias jóvenes y entusiastas a través de historias que ya forman parte de la cultura popular.

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