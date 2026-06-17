"México quiere más autos eléctricos. El reto ahora es dónde conectarlos"

Autor: Editor De Contenidos | 17/06/2026

México deberá invertir cerca de 760 millones de dólares para ampliar su red de recarga pública y responder al crecimiento acelerado de los vehículos eléctricos durante la próxima década.

Los vehículos eléctricos suelen robarse los reflectores por sus diseños futuristas, sus pantallas digitales o sus impresionantes cifras de aceleración. Sin embargo, la verdadera revolución de la movilidad no está ocurriendo dentro de los autos, sino fuera de ellos.

Mientras fabricantes de todo el mundo compiten por lanzar nuevas generaciones de vehículos eléctricos, México enfrenta un desafío que definirá qué tan rápido podrá avanzar hacia una movilidad más limpia y conectada: construir una infraestructura de recarga capaz de sostener el crecimiento del mercado.

La cifra es contundente. De acuerdo con estimaciones de organismos internacionales, el país requerirá alrededor de 760 millones de dólares para expandir su red pública de cargadores hacia 2035. Actualmente existen cerca de 4 mil puntos de carga, pero la demanda futura podría elevar esa necesidad hasta aproximadamente 40 mil estaciones.

Detrás de estos números existe una realidad que pocos consumidores observan. Cada nuevo vehículo eléctrico que llega al mercado depende de una red invisible formada por energía, software, conectividad y centros de carga que permitan mantenerlo en movimiento.

Mucho más que enchufes

Cuando se habla de infraestructura eléctrica, la mayoría imagina únicamente estaciones para conectar vehículos. Pero el ecosistema es mucho más amplio.

La nueva red de movilidad requerirá sistemas inteligentes de gestión energética, plataformas digitales para localizar cargadores, aplicaciones de pago, monitoreo remoto, almacenamiento de energía y tecnologías capaces de optimizar el consumo eléctrico en tiempo real.

En otras palabras, la transición energética también está impulsando una transformación tecnológica.

Para las nuevas generaciones interesadas en innovación, inteligencia artificial, energías renovables o desarrollo de software, la electromovilidad representa una industria llena de oportunidades que va mucho más allá de fabricar automóviles.

La carrera por el futuro ya comenzó

México se encuentra en una posición estratégica dentro de América Latina. La llegada de nuevas marcas, el crecimiento de las ventas de vehículos electrificados y las inversiones en manufactura colocan al país como uno de los mercados con mayor potencial para desarrollar una industria eléctrica competitiva.

Sin embargo, el crecimiento del parque vehicular eléctrico podría verse limitado si la infraestructura no avanza al mismo ritmo.

Uno de los principales retos sigue siendo la concentración de cargadores en las grandes ciudades. Mientras zonas metropolitanas como Ciudad de México muestran avances importantes, muchas regiones del país todavía presentan rezagos que dificultan los viajes de larga distancia y la adopción masiva de estas tecnologías.

La experiencia internacional demuestra que la confianza del usuario depende tanto del vehículo como de la facilidad para encontrar dónde recargarlo.

Una oportunidad de negocio multimillonaria

Más allá del impacto ambiental, la expansión de la infraestructura eléctrica está generando un nuevo mercado para inversionistas, empresas tecnológicas, desarrolladores inmobiliarios, compañías energéticas y fabricantes de equipos.

Cada estación de carga representa una oportunidad para crear servicios, desarrollar tecnología y generar nuevos modelos de negocio.

Por ello, la inversión necesaria para ampliar la red no debe verse únicamente como un gasto de infraestructura, sino como una apuesta estratégica para fortalecer la competitividad de las ciudades y acelerar la transformación de la industria automotriz.

El verdadero examen de la electromovilidad

Durante años, la conversación sobre vehículos eléctricos se centró en las baterías y la autonomía. Hoy el debate está cambiando.

La pregunta ya no es si los autos eléctricos llegarán a México. La respuesta es evidente: ya están aquí.

La verdadera interrogante es si el país podrá construir la infraestructura necesaria para acompañar esa transformación.

Porque el éxito de la movilidad eléctrica no dependerá únicamente de los vehículos que se vendan, sino de la capacidad para crear una red inteligente, accesible y confiable que conecte tecnología, energía e inversión.

Y esa podría convertirse en una de las historias industriales más importantes de la próxima década.

Tags: Ciudad de México, electromovilidad, energia limpia, industria automotriz, infraestructura EV, Inversión, movilidad urbana, sustentabilidad, transporte público, vehículos eléctricos