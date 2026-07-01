Motos impulsan movilidad, trabajo y economía popular • Nueve millones de unidades ingresos, entregas y traslados • Solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/07/2026

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La motocicleta dejó de ser un vehículo alternativo para convertirse en una herramienta económica de primer orden en México. Su crecimiento refleja una realidad que se vive todos los días en calles, colonias, periferias urbanas y comunidades con transporte limitado: millones de personas la usan para trabajar, ahorrar tiempo, reducir costos y sostener ingresos familiares.

Actualmente circulan alrededor de 9 millones de motocicletas en el país. La cifra muestra que este medio de transporte ya forma parte de la vida cotidiana de millones de hogares. Para muchos usuarios, la moto no es lujo ni pasatiempo; es una solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico, las largas distancias y el costo de mover un automóvil.

El impacto económico es profundo. Cerca de 8 millones de familias dependen directa o indirectamente de una motocicleta para producir, vender, repartir, trasladarse o prestar servicios. En sectores como delivery, comercio local, mensajería, cobranza, servicios técnicos y última milla, la moto se volvió un motor logístico indispensable.

También hay un efecto directo en el bolsillo. Frente al automóvil, la motocicleta tiene menor costo de compra, mantenimiento, combustible y operación. Eso permite generar ahorros, mejorar el ingreso disponible y abrir oportunidades de autoempleo.

El reto está en integrarla mejor a las ciudades. No se trata de limitar su uso, sino de ordenar su crecimiento con seguridad vial, capacitación, infraestructura y reglas claras. El dato es clave: 99.5% de las motocicletas registradas en México son de uso particular, por lo que una regulación moderna debe facilitar el cumplimiento, no castigar al usuario.

La motocicleta ya es movilidad, trabajo e ingreso. Reconocerlo es entender una parte esencial de la economía popular mexicana.

Tags: autoempleo, delivery, economía popular, México, motos, movilidad, Seguridad Vial, transporte eficiente, última milla., Visión Automotriz