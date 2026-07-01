[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

• Motos impulsan movilidad, trabajo y economía popular • Nueve millones de unidades ingresos, entregas y traslados • Solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/07/2026

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La motocicleta dejó de ser un vehículo alternativo para convertirse en una herramienta económica de primer orden en México. Su crecimiento refleja una realidad que se vive todos los días en calles, colonias, periferias urbanas y comunidades con transporte limitado: millones de personas la usan para trabajar, ahorrar tiempo, reducir costos y sostener ingresos familiares.

Actualmente circulan alrededor de 9 millones de motocicletas en el país. La cifra muestra que este medio de transporte ya forma parte de la vida cotidiana de millones de hogares. Para muchos usuarios, la moto no es lujo ni pasatiempo; es una solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico, las largas distancias y el costo de mover un automóvil.

El impacto económico es profundo. Cerca de 8 millones de familias dependen directa o indirectamente de una motocicleta para producir, vender, repartir, trasladarse o prestar servicios. En sectores como delivery, comercio local, mensajería, cobranza, servicios técnicos y última milla, la moto se volvió un motor logístico indispensable.

También hay un efecto directo en el bolsillo. Frente al automóvil, la motocicleta tiene menor costo de compra, mantenimiento, combustible y operación. Eso permite generar ahorros, mejorar el ingreso disponible y abrir oportunidades de autoempleo.

El reto está en integrarla mejor a las ciudades. No se trata de limitar su uso, sino de ordenar su crecimiento con seguridad vial, capacitación, infraestructura y reglas claras. El dato es clave: 99.5% de las motocicletas registradas en México son de uso particular, por lo que una regulación moderna debe facilitar el cumplimiento, no castigar al usuario.

La motocicleta ya es movilidad, trabajo e ingreso. Reconocerlo es entender una parte esencial de la economía popular mexicana.

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Cae producción de vehículos pesados 85.1% en el mes de abril

La exportación de vehículos pesados disminuyó 82.5% en abril. “Si hoy respaldamos al hombre camión, a las pequeñas y medianas empresas del transporte, impulsaremos a todos los sectores económicos, mantendremos…

Leer más »

Ford activa producción de escudos faciales en su fábrica de Chihuahua

Ford de México se une a la lucha contra el COVID-19 con la producción de 100,000 escudos faciales. La producción de escudos faciales se designará para apoyar a los servicios…

Leer más »

Volkswagen de México inicia su colecta “Un día para el futuro” 2019

Volkswagen de México dio inicio a su colecta anual “Un día para el futuro”, con la que recaudará fondos para apoyar a asociaciones dedicadas a atender a la niñez desprotegida…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Motos impulsan movilidad, trabajo y economía popular • Nueve millones de unidades ingresos, entregas y traslados • Solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Cadillac OPTIQ 2026 redefine lujo eléctrico con tecnología avanzada.

Leer más »

Visión Tech

Alfa Romeo cumple 116 años con la mira puesta en conquistar a una nueva generación.

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: • Motos impulsan movilidad, trabajo y economía popular • Nueve millones de unidades ingresos, entregas y traslados • Solución práctica, accesible y eficiente frente al tráfico! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/51065/moto-impulsan-movilidad-trabajo-y-economia-popular-nueve-millones-de-unidades-ingresos-entregas-y-traslados-solucion-practica-accesible-y-eficiente-frente-al-trafico/