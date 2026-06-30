BMW X5 entra en fase decisiva

Autor: Editor De Contenidos | 30/06/2026

El nuevo BMW X5 entra en la recta final de su desarrollo y se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de la marca en los próximos años. La quinta generación del Sports Activity Vehicle realiza sus últimas pruebas de calibración alrededor de la planta de Spartanburg, Estados Unidos, antes de iniciar producción.

La gran novedad es que será el primer BMW de producción con una oferta de cinco tecnologías de propulsión: gasolina, diésel, híbrido conectable, totalmente eléctrico y, a partir de 2028, hidrógeno. Esta estrategia confirma el enfoque de “apertura tecnológica” de BMW, donde no existe una sola ruta hacia la movilidad futura, sino varias soluciones para distintos mercados y usuarios.

El protagonista será el primer BMW iX5 totalmente eléctrico, equipado con tecnología BMW eDrive de sexta generación, arquitectura de 800 volts y la batería de alto voltaje más grande instalada hasta ahora en un modelo eléctrico de la marca. En fase de pruebas, el iX5 60 xDrive entrega 578 hp.

También llegará el BMW iX5 Hydrogen, que combinará celda de combustible, batería de alto voltaje y nuevo sistema de almacenamiento plano de hidrógeno. A ello se suma el sistema Heart of Joy, una unidad de control que actúa diez veces más rápido que sistemas anteriores para mejorar propulsión, frenos, dirección, recuperación de energía y asistencia al conductor.

El nuevo X5 no sólo evoluciona: redefine la idea de SUV premium multienergía.

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