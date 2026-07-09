IA transformará competitividad del transporte: Malouli

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 09/07/2026

Debe adoptarse la innovación para enfrentar incertidumbre con mayor resiliencia

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Cancún, Q. Roo. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital dejarán de ser una ventaja competitiva para convertirse en un requisito de permanencia en la industria logística y del transporte de mercancías, afirmó Nabil Malouli, conferencista internacional y exdirectivo de DHL, durante la conferencia magistral que impartió en el XXVI Foro Nacional del Transporte de Mercancías, organizado por la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP).

Ante empresarios, operadores logísticos y fabricantes, Malouli sostuvo que el entorno global atraviesa una etapa de elevada incertidumbre marcada por conflictos geopolíticos, cambios en las políticas comerciales, tensiones arancelarias, incremento en los costos energéticos y una competencia internacional cada vez más intensa. En ese contexto, explicó, las empresas deben evolucionar de modelos tradicionales de operación hacia organizaciones inteligentes, conectadas y capaces de tomar decisiones basadas en datos.

El especialista aseguró que toda innovación disruptiva sigue un mismo ciclo: primero parece una idea imposible, después genera resistencia y finalmente termina convirtiéndose en un estándar de la industria. A su juicio, la inteligencia artificial se encuentra precisamente en esa transición y transformará todas las áreas de una empresa, desde logística y operaciones hasta finanzas, recursos humanos, ventas y atención a clientes.

Malouli destacó que el verdadero desafío no consiste en adquirir tecnología, sino en identificar correctamente los problemas que debe resolver. Explicó que el fracaso de numerosos proyectos de inteligencia artificial obedece a objetivos mal definidos y no a limitaciones de la tecnología. Por ello recomendó desarrollar casos de uso concretos, establecer indicadores claros y capacitar al talento para aprovechar las nuevas herramientas.

También advirtió que el crecimiento del comercio electrónico, la llegada de nuevos competidores globales, la incorporación de vehículos inteligentes, la telemetría y la automatización modificarán profundamente las cadenas de suministro durante la próxima década.

Finalmente, exhortó a los asistentes a experimentar desde ahora con herramientas de inteligencia artificial y convertir la innovación en parte de la cultura organizacional. “La productividad ya puede incrementarse de manera significativa mediante estas tecnologías, pero el mayor riesgo es permanecer inmóvil mientras el mercado continúa evolucionando”, concluyó.

La conferencia dejó un mensaje contundente: la competitividad futura no dependerá únicamente del tamaño de las empresas, sino de su capacidad para adaptarse con rapidez, incorporar tecnología y desarrollar talento capaz de responder a un entorno cada vez más dinámico.

Tags: ANTP, automatización, cadenas de suministro, Competitividad, industria automotriz, innovación, inteligencia artificial, logística, México, Nabil Malouli, tecnologia, Transformación Digital, transporte