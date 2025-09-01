[Últimas noticias]

Kia Stonic 2026: rediseño audaz

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/09/2025

Crossover subcompacto inspirado en “Opposites United”

 

El Kia Stonic 2026 se renueva de manera profunda para mantenerse competitivo en el segmento B de crossovers, uno de los más dinámicos en México y a nivel global. Su filosofía de diseño “Opposites United” le otorga un carácter más expresivo, con la firma lumínica Star Map Signature Lighting, parrilla estructurada y defensas más robustas. Atrás, una puerta rediseñada y nuevos rines de 16 y 17 pulgadas —exclusivos de 17” en la versión GT-Line— completan un conjunto más refinado .

En cabina, el Stonic eleva la vara al integrar el Panoramic Dual Display con dos pantallas de 12.3 pulgadas, configurando un clúster digital avanzado y un sistema de infoentretenimiento con conectividad inalámbrica. Además, sustituye los controles tradicionales por el Multimode Touch Display, que alterna entre el aire acondicionado y los menús multimedia. También incorpora cargador inalámbrico, puertos USB-C de carga rápida e iluminación ambiental, características poco comunes en este segmento .

Bajo el cofre, mantiene un motor 1.0 litros T-GDI, con versiones de gasolina de 100 hp y mild-hybrid (MHEV) de 115 hp. Se asocia a transmisiones manual de 6 velocidades o automática DCT de 7 marchas, equilibrando eficiencia con un desempeño ágil.

El rubro de seguridad es uno de los más sólidos: el nuevo Stonic ofrece un completo paquete de ADAS, incluyendo Blind-spot Collision Avoidance Assist, Forward Collision-Avoidance Assist 1.5, control crucero inteligente con navegación, Highway Driving Assist y asistente de mantenimiento de carril. Con estas funciones, el modelo se coloca entre los más avanzados de su categoría .

Finalmente, Kia refuerza la conectividad con el servicio Kia Connect, que ofrece diagnósticos remotos y control vía smartphone, así como la Digital Key, que permite arrancar el vehículo con un teléfono o smartwatch.

El nuevo Kia Stonic llega para consolidarse como una de las opciones más completas de su clase, ofreciendo un balance entre diseño, eficiencia, conectividad y seguridad que lo posiciona como un referente global de los crossovers subcompactos.

