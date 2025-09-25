[Últimas noticias]

Kia Seltos 2026: nuevas asistencias y equipamiento

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 25/09/2025

Desde su llegada a México en 2020, la Kia Seltos se ha convertido en una de las SUV subcompactas favoritas, gracias a su diseño juvenil, eficiencia y buen balance entre costo y beneficio. Ahora, la firma coreana presenta la Seltos 2026, que refuerza su liderazgo con importantes mejoras en seguridad y confort.

La variante EX Pack suma un techo panorámico corredizo y luces interiores LED, reforzando el atractivo visual de la camioneta. Pero la gran novedad está en la versión SX, que incorpora por primera vez en este modelo el paquete de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS): control crucero inteligente con función Stop & Go, asistente de evasión de colisión frontal y de giro, sistema de mantenimiento y seguimiento de carril, alerta de atención al conductor y cambio automático de luces. Estas tecnologías, antes exclusivas de segmentos más altos, ahora se democratizan en una SUV accesible.

La oferta mecánica sigue siendo uno de sus pilares. Para las versiones EX, EX Pack y SX, la Seltos mantiene un motor 1.5L de 113 hp acoplado a transmisión CVT. Para quienes buscan mayor dinamismo, la tope de gama SXL equipa un motor 1.4L turbo de 138 hp y 179 lb-pie con transmisión DCT de siete velocidades, que ofrece una conducción más deportiva.

La estrategia de Kia es clara: mantener a Seltos como el referente en un segmento muy competido frente a rivales como Hyundai Creta, Nissan Kicks, Chevrolet Tracker y VW Taigun. Además, refuerza la confianza del cliente con la garantía de 7 años o 150 mil kilómetros, única en la industria.

Tabla de precios Kia Seltos 2026

Versión Precio (MXN)
EX 1.5 IVT $469,900
EX Pack 1.5 IVT $528,900
SX 1.5 IVT $549,900
SXL 1.4T GDI DCT $585,900

