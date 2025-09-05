[Últimas noticias]

Fiat Pulse Abarth: el lado rabioso del SUV italiano

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 05/09/2025

Con 173 hp, aceleración de 0 a 100 km/h en 7.6 segundos

 

El mercado mexicano recibe al Fiat Pulse Abarth 2025, un modelo que marca un antes y un después en la historia de la firma italiana. Este SUV es el primero en llevar el sello Abarth, la división deportiva de Fiat con más de 70 años de tradición. Desarrollado en el Stellantis Automotive Center de Brasil, el Pulse Abarth llega como un vehículo único en su categoría, pues ningún competidor ofrece un tratamiento 100% deportivo en este rango de precios.

A nivel estético, el Pulse Abarth se diferencia claramente de la versión convencional gracias a detalles exclusivos: rines Racing de 18 pulgadas, faldones laterales, tomas de aire, alerones específicos y la icónica insignia del escorpión en diversos puntos de la carrocería y cabina. El color rojo, característico de la marca, está presente en espejos laterales, fascia y molduras. El escape doble cromado de 3 pulgadas refuerza la personalidad deportiva, acompañado por el rugido característico de Abarth.

Cabina y tecnología.- El interior también respira deportividad. Los asientos, volante y descansabrazos cuentan con costuras especiales, mientras que el emblema del escorpión se encuentra en 13 puntos distintos de la cabina. Destaca la pantalla central táctil de 10.1 pulgadas con el sistema Uconnect, conectividad inalámbrica y compatibilidad con asistentes como Alexa o Google Assistant. Además, equipa el botón especial Poison, que modifica la respuesta del motor y otros componentes para ofrecer una experiencia de conducción más intensa.

Potencia y desempeño.- El corazón del Pulse Abarth es el motor T270 turbo de 1.3 litros, capaz de generar 173 hp y 198 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática AISIN de 6 velocidades con modo manual. Gracias a un peso reducido de 1,281 kg, logra un 0-100 km/h en apenas 7.6 segundos y una velocidad máxima de 215 km/h.

La suspensión fue reforzada con resortes y amortiguadores 13% más firmes, barra estabilizadora de mayor diámetro y un eje trasero con 15% más rigidez torsional. Esto se traduce en una estabilidad superior sin sacrificar confort en caminos irregulares.

Seguridad y precio.- De serie, equipa ADAS como frenado automático de emergencia, alerta de cambio de carril y luces automáticas, además de seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad y freno de estacionamiento eléctrico con Auto Hold.

El precio de lanzamiento es de $481,900 MXN, con garantía de 3 años o 60,000 km, auxilio vial y respaldo en caso de robo de partes.

 

Línea de Tiempo

  • 1949 – Carlo Abarth funda la marca en Italia, dedicada a autos deportivos.
  • 1971 – Fiat adquiere Abarth y la convierte en su división de alto rendimiento.
  • 2007 – Relanzamiento global como marca deportiva de Fiat Chrysler (hoy Stellantis).
  • 2022 – Nace el Fiat Pulse Abarth en Brasil, primer SUV de la marca del escorpión.
  • 2025 – Llega a México con motor 1.3 turbo de 173 hp, diseño exclusivo y ADN deportivo.

