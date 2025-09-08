[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/09/2025

Revive con un sistema híbrido de dos motores, chasis del Civic Type R

 

jbritoa@yahoo.com

El nombre Prelude despierta emociones entre los entusiastas del automovilismo. Durante cinco generaciones, de 1978 a 2001, este coupé compacto representó la vanguardia del diseño, la tecnología y el manejo deportivo de Honda. Ahora, tras más de dos décadas de ausencia, el Honda Prelude 2026 regresa con una propuesta que mezcla tradición y futuro: un tren motriz híbrido-eléctrico de alto rendimiento, un diseño agresivo y sofisticado y el chasis del Civic Type R, convertido en el emblema de la nueva era electrificada de la marca.

Deportividad con sello electrificado

El nuevo Prelude es el primer coupé híbrido de Honda, impulsado por un sistema de dos motores eléctricos combinados con un motor de gasolina de 2.0 litros ciclo Atkinson de inyección directa. La potencia combinada alcanza 200 hp y 232 lb-pie de torque, suficientes para garantizar una aceleración inmediata y una respuesta precisa al pisar el acelerador.

Uno de los aspectos más destacados es el Honda S+ Shift, un innovador modo de conducción que simula una transmisión de alto rendimiento. Este sistema reproduce cambios de marcha virtuales con reducciones sincronizadas, sonido mejorado y un control más directo, ofreciendo una experiencia más emocional para el conductor.

El chasis proviene directamente del Civic Type R, con suspensión delantera de doble eje, frenos Brembo de cuatro pistones en color Azul Prelude y amortiguadores adaptativos ajustados específicamente para este modelo. La combinación asegura un manejo ágil en carreteras sinuosas y estabilidad en trayectos largos, lo que convierte al Prelude en un gran turismo con alma deportiva.

Diseño: sofisticación y aerodinámica

El diseño exterior se inspira en las líneas clásicas del coupé japonés, pero las actualiza con proporciones modernas: frente bajo y afilado, techo “doble burbuja”, salpicaderas anchas y luces traseras de ancho completo. La aerodinámica juega un papel crucial, con un gran alerón delantero y superficies lisas que equilibran la carga aerodinámica delantera y trasera a altas velocidades.

Los detalles cromados en negro, las inserciones en azul en la fascia y los frenos Brembo refuerzan el carácter exclusivo del modelo. Se ofrecerá en cinco colores, incluyendo Winter Frost Pearl y Boost Blue Pearl, que se combinan con rines Berlina Black de 19 pulgadas.

En el interior, el Prelude propone un ambiente envolvente para el conductor: asientos deportivos en piel con patrón de pata de gallo, climatización de tres zonas, volante plano con paletas de cambio en aleación y un tablero digital de 10.2 pulgadas. La consola central incluye detalles en cuero con textura “similar a una nube”, mientras que la iluminación azul resalta el carácter premium del habitáculo.

Tecnología y seguridad

La conectividad está asegurada con un sistema de infoentretenimiento con pantalla HD de 9 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y un sistema de audio premium Bose Centerpoint con ocho bocinas.

En seguridad, el Prelude equipa de serie el conjunto Honda Sensing®, que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo de punto ciego. Además, cuenta con bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla, sumando la tecnología ACE™ de Honda para una mayor protección en colisiones.

Ficha técnica – Honda Prelude 2026

  • Motor: Híbrido de dos motores eléctricos + 2.0 L Atkinson
  • Potencia combinada: 200 hp
  • Torque: 232 lb-pie
  • Transmisión: Automática simulada con Honda S+ Shift
  • Chasis: Civic Type R, suspensión doble eje delantera
  • Frenos: Brembo delanteros de 4 pistones, discos 13.8”
  • Amortiguadores: Adaptativos, calibrados para GT
  • Modos de manejo: Confort, GT, Deportivo e Individual
  • Dimensiones: Coupé 2+2 asientos, cajuela trasera amplia
  • Pantallas: Clúster digital 10.2” + táctil HD 9”
  • Conectividad: Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, WiFi hotspot
  • Audio: Bose Centerpoint 8 bocinas
  • Seguridad: Honda Sensing, 8 airbags, PCB, BSI, ACC

Competencia en México

El Honda Prelude 2026 se ubica en un nicho particular, compartiendo rivales con modelos híbridos deportivos y coupés premium.

Modelo Potencia / Motorización Precio aprox. (MXN) Característica clave
Honda Prelude 2026 200 hp híbrido $850,000 – $950,000* Honda S+ Shift, chasis Civic Type R
Toyota GR86 234 hp / 2.4 L gas $785,000 Coupé ligero, tracción trasera
Nissan Z 400 hp / 3.0 V6 biturbo $1,350,000 Deportivo clásico japonés
Mazda MX-5 RF 181 hp / 2.0 L gas $615,000 Roadster ligero y ágil
Hyundai Ioniq 6 225-320 hp eléctrico $1,100,000 aprox. Sedán coupé eléctrico de diseño futurista

*Estimación inicial considerando gama híbrida Honda en México.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

CES 2020: Bosch presentará un nuevo detector de fatiga para todos los pasajeros basado en inteligencia artificial

El nuevo sistema de detección de fatiga y distracciones de Bosch basado en cámaras. Los fabricantes y proveedores ya están anunciando sus novedades para el Consumer Electronics Show (CES 2020,…

Leer más »

Nissan Aguascalientes Planta A2: Siete años de éxitos y orgullo mexicano

Ha producido más de 1.2 millones de unidades de Nissan Sentra desde el inicio de sus operaciones. Tras su inauguración a finales de 2013, la planta Nissan Aguascalientes A2 se…

Leer más »

CES 2025: Zeekr, Innovaciones tecnológicas que transforman la industria de la electromovilidad

Las Vegas, Estados Unidos. Zeekr, la firma Premium de vehículos eléctricos de Geely, presenta en el Consumer Electronics Show (CES), sus últimas soluciones innovadoras. En conferencia de prensa Zeekr destacó…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

Kokoro, la mayor inversión de Mazda no productiva • Inician ambicioso proyecto enfocado a la niñez • Crecerán las ventas de autos 2% en 2025: Mazda

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49272/honda-prelude-2026-el-regreso-electrificado-y-deportivo/