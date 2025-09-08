Honda Prelude 2026: El regreso electrificado y deportivo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/09/2025

Revive con un sistema híbrido de dos motores, chasis del Civic Type R

El nombre Prelude despierta emociones entre los entusiastas del automovilismo. Durante cinco generaciones, de 1978 a 2001, este coupé compacto representó la vanguardia del diseño, la tecnología y el manejo deportivo de Honda. Ahora, tras más de dos décadas de ausencia, el Honda Prelude 2026 regresa con una propuesta que mezcla tradición y futuro: un tren motriz híbrido-eléctrico de alto rendimiento, un diseño agresivo y sofisticado y el chasis del Civic Type R, convertido en el emblema de la nueva era electrificada de la marca.

Deportividad con sello electrificado

El nuevo Prelude es el primer coupé híbrido de Honda, impulsado por un sistema de dos motores eléctricos combinados con un motor de gasolina de 2.0 litros ciclo Atkinson de inyección directa. La potencia combinada alcanza 200 hp y 232 lb-pie de torque, suficientes para garantizar una aceleración inmediata y una respuesta precisa al pisar el acelerador.

Uno de los aspectos más destacados es el Honda S+ Shift, un innovador modo de conducción que simula una transmisión de alto rendimiento. Este sistema reproduce cambios de marcha virtuales con reducciones sincronizadas, sonido mejorado y un control más directo, ofreciendo una experiencia más emocional para el conductor.

El chasis proviene directamente del Civic Type R, con suspensión delantera de doble eje, frenos Brembo de cuatro pistones en color Azul Prelude y amortiguadores adaptativos ajustados específicamente para este modelo. La combinación asegura un manejo ágil en carreteras sinuosas y estabilidad en trayectos largos, lo que convierte al Prelude en un gran turismo con alma deportiva.

Diseño: sofisticación y aerodinámica

El diseño exterior se inspira en las líneas clásicas del coupé japonés, pero las actualiza con proporciones modernas: frente bajo y afilado, techo “doble burbuja”, salpicaderas anchas y luces traseras de ancho completo. La aerodinámica juega un papel crucial, con un gran alerón delantero y superficies lisas que equilibran la carga aerodinámica delantera y trasera a altas velocidades.

Los detalles cromados en negro, las inserciones en azul en la fascia y los frenos Brembo refuerzan el carácter exclusivo del modelo. Se ofrecerá en cinco colores, incluyendo Winter Frost Pearl y Boost Blue Pearl, que se combinan con rines Berlina Black de 19 pulgadas.

En el interior, el Prelude propone un ambiente envolvente para el conductor: asientos deportivos en piel con patrón de pata de gallo, climatización de tres zonas, volante plano con paletas de cambio en aleación y un tablero digital de 10.2 pulgadas. La consola central incluye detalles en cuero con textura “similar a una nube”, mientras que la iluminación azul resalta el carácter premium del habitáculo.

Tecnología y seguridad

La conectividad está asegurada con un sistema de infoentretenimiento con pantalla HD de 9 pulgadas, compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, cargador inalámbrico y un sistema de audio premium Bose Centerpoint con ocho bocinas.

En seguridad, el Prelude equipa de serie el conjunto Honda Sensing®, que incluye control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, alerta de tráfico cruzado trasero y monitoreo de punto ciego. Además, cuenta con bolsas de aire frontales, laterales y de rodilla, sumando la tecnología ACE™ de Honda para una mayor protección en colisiones.

Ficha técnica – Honda Prelude 2026

Motor : Híbrido de dos motores eléctricos + 2.0 L Atkinson

: Híbrido de dos motores eléctricos + 2.0 L Atkinson Potencia combinada : 200 hp

: 200 hp Torque : 232 lb-pie

: 232 lb-pie Transmisión : Automática simulada con Honda S+ Shift

: Automática simulada con Honda S+ Shift Chasis : Civic Type R, suspensión doble eje delantera

: Civic Type R, suspensión doble eje delantera Frenos : Brembo delanteros de 4 pistones, discos 13.8”

: Brembo delanteros de 4 pistones, discos 13.8” Amortiguadores : Adaptativos, calibrados para GT

: Adaptativos, calibrados para GT Modos de manejo : Confort, GT, Deportivo e Individual

: Confort, GT, Deportivo e Individual Dimensiones : Coupé 2+2 asientos, cajuela trasera amplia

: Coupé 2+2 asientos, cajuela trasera amplia Pantallas : Clúster digital 10.2” + táctil HD 9”

: Clúster digital 10.2” + táctil HD 9” Conectividad : Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, WiFi hotspot

: Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, WiFi hotspot Audio : Bose Centerpoint 8 bocinas

: Bose Centerpoint 8 bocinas Seguridad: Honda Sensing, 8 airbags, PCB, BSI, ACC

Competencia en México

El Honda Prelude 2026 se ubica en un nicho particular, compartiendo rivales con modelos híbridos deportivos y coupés premium.

Modelo Potencia / Motorización Precio aprox. (MXN) Característica clave Honda Prelude 2026 200 hp híbrido $850,000 – $950,000* Honda S+ Shift, chasis Civic Type R Toyota GR86 234 hp / 2.4 L gas $785,000 Coupé ligero, tracción trasera Nissan Z 400 hp / 3.0 V6 biturbo $1,350,000 Deportivo clásico japonés Mazda MX-5 RF 181 hp / 2.0 L gas $615,000 Roadster ligero y ágil Hyundai Ioniq 6 225-320 hp eléctrico $1,100,000 aprox. Sedán coupé eléctrico de diseño futurista

*Estimación inicial considerando gama híbrida Honda en México.

