LYNK & CO aterriza en México

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 31/10/2025

Movilidad híbrida premium, diseño disruptivo y experiencia urbana

Con una visión global y ADN deportivo, la marca china LYNK & CO debuta en México con los modelos híbridos enchufables 08 y 09, integrando tecnología de alto desempeño, espacios de experiencia y una estrategia comercial orientada a nuevos consumidores urbanos. Directivos de la compañía confirmaron la apertura de distribuidores y una ofensiva de producto basada en innovación, conectividad y electrificación.

LANZAMIENTO.- La escena automotriz mexicana suma un nuevo protagonista. LYNK & CO, marca perteneciente a Geely Holding, hizo su debut oficial en México con dos SUVs híbridos enchufables enfocados en diseño premium, alto rendimiento y experiencia de usuario: LYNK & CO 08 y LYNK & CO 09.

El arribo de la marca fue calificado como un hito estratégico por su equipo directivo.

El director regional para el Área Norte de Latinoamérica subrayó que México representa un mercado clave para la expansión de la firma y su propuesta disruptiva: “Tras nueve años desde su lanzamiento global en 2016, Lynk & Co llega a un mercado vibrante con la misión de transformar la movilidad. Nuestro propósito es cambiar la movilidad para siempre.”

El ejecutivo explicó que el nombre de la marca se centra en la idea de conexión —entre personas, autos y el entorno— bajo principios de colaboración y comunidad. “Lynk & Co nació como un proyecto global integrando recursos de investigación, diseño, cadena de suministro y manufactura.”

Desde su lanzamiento, la firma ha entregado 1.6 millones de vehículos a nivel mundial, cimentando una base de clientes que valoran la conducción, la tecnología y la experiencia moderna ligada al vehículo.

Experiencia urbana y espacios lifestyle

El ambiente de marca fue destacado por Efraín Gamboa, responsable de Desarrollo de Distribuidores para Lynk & Co en México, quien adelantó la estrategia comercial: espacios urbanos premium, boutiques automotrices y zonas de experiencia.

“Nuestros espacios estarán creados para que el cliente viva una experiencia urbana auténtica. Abrimos nuestra primera distribuidora en Guadalajara y ya contamos con 11 exhibiciones temporales alrededor del país.”

La firma proyecta cerrar 2025 con 9 puntos de venta, y alcanzar 20 concesionarias en 2026 integradas a zonas urbanas estratégicas como CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Diseño y tecnología: primer vistazo a los modelos

Tania Sotres, responsable del área de producto de Lynk & Co México, detalló las credenciales técnicas y estéticas de los modelos presentados.

LYNK & CO 08 PHEV

– Plataforma CMA EVO

– Estética “The Next Day” con iluminación LED, rines de 19”-20”, puertas y espejos sin marco

– Cabina premium con materiales Nappa, techo panorámico, panel digital de 10.2” y pantalla táctil de 15.4”

– Audio Harman Kardon con 23 bocinas y experiencia inmersiva

– Motorización híbrida enchufable EMP (Emotive Performance Super Hybrid)

– Hasta 200 km en modo eléctrico y 1,400 km de autonomía combinada

– Aceleración 0–100 km/h en 6.75 s

LYNK & CO 09 PHEV

– Plataforma SPA (Scalable Product Architecture)

– Diseño inspirado en líneas urbanas y formas fluidas

– Manijas ocultas, iluminación cristal y enfoque en silencio interior

– Amplio espacio interior (620 mm de espacio frontal)

Ambos modelos integran más de 20 asistencias ADAS, múltiples airbags y estructura reforzada.

Ficha técnica y precios en México

Característica Lynk & Co 08 Lynk & Co 09 Motorización Híbrido enchufable EMP Híbrido enchufable Plataforma CMA EVO SPA Batería 39.6 kWh No especificada oficialmente Autonomía eléctrica Hasta 200 km Hasta 200 Km Autonomía total Hasta 1,400 km Hasta 1,400 Km Tracción FWD FWD Pantalla central 15.4” N/D Audio Harman Kardon (23 bocinas) N/D Precio $887,900 MXN $949,900–$1,049,900 MXN Promoción Bono $20,000 primeras 100 unidades Bono $30,000 primeras 25 unidades

Nota: valores basados en declaraciones oficiales durante el lanzamiento

Un nuevo jugador premium: visión y competencia

LYNK & CO entra a competir directamente con SUVs híbridas premium como Volvo XC60 Recharge, BMW X3 hybrid, Lincoln Corsair PHEV y BYD Tang EV.

Su valor diferencial está en la combinación de:

Software y conectividad avanzada

Ecosistema lifestyle y espacios boutique

Autonomía eléctrica mayor a la media de su segmento

Integración tecnológica premium (audio, pantallas, asistentes virtuales)

La llegada de la marca confirma el papel de México como hub estratégico para marcas asiáticas premium con visión global.

Tags: #ConceptCar, #DriveWhatsNext, #FutureInMot, #Lynk03, #LynkCo08, #LynkCo09, #LynkCoMexico, #LynkCoMX, #NuevoNiveldePerformance, #TheNextDay