Lexus, el lujo japonés entra a una nueva dimensión

En el Japan Mobility Show un sorprendente vehículo de seis ruedas

Lexus aprovechó el Japan Mobility Show 2025 para demostrar que el lujo no es solo comodidad y materiales premium; es experiencia, tecnología y personalidad. Con una presentación audaz, la firma sorprendió al mundo con el prototipo LS Six-Wheels Luxury Concept, una propuesta tan provocadora como visionaria: seis ruedas, presencia monumental y una cabina lounge diseñada para convertirse en un espacio de relajación, interacción y confort digital.

Este modelo no pretende anticipar el futuro inmediato, sino abrir una conversación sobre cómo se vivirá el lujo en la era de los vehículos autónomos y eléctricos. Superficies táctiles, iluminación ambiental inteligente, materiales ecológicos premium y asistentes digitales convierten el vehículo en una extensión emocional del usuario.

Complementando la exhibición, Lexus presentó coupés y SUVs conceptuales que marcan su visión “Lexus Electrified”: líneas fluidas, aerodinámica elegante, baterías de alta densidad y conducción silenciosa pero estimulante. La marca confirma que no compite por volumen, sino por liderazgo conceptual.

El mensaje principal fue claro: el futuro ultra-premium no será solo eléctrico —será sensorial, exclusivo y personalizado. Lexus quiere posicionarse como el referente global de lujo japonés futurista, mezcla de tradición estética y vanguardia tecnológica.

Ficha técnica — Lexus Concepts

Modelo Motorización Ruedas Enfoque Interior LS Six-Wheels Concept 100% eléctrico 6 Ultra-lujo futurista Lounge premium

