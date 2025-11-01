Lexus, el lujo japonés entra a una nueva dimensión

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 01/11/2025
En el Japan Mobility Show un sorprendente vehículo de seis ruedas
JULIO BRITO A.
Lexus aprovechó el Japan Mobility Show 2025 para demostrar que el lujo no es solo comodidad y materiales premium; es experiencia, tecnología y personalidad. Con una presentación audaz, la firma sorprendió al mundo con el prototipo LS Six-Wheels Luxury Concept, una propuesta tan provocadora como visionaria: seis ruedas, presencia monumental y una cabina lounge diseñada para convertirse en un espacio de relajación, interacción y confort digital.
Este modelo no pretende anticipar el futuro inmediato, sino abrir una conversación sobre cómo se vivirá el lujo en la era de los vehículos autónomos y eléctricos. Superficies táctiles, iluminación ambiental inteligente, materiales ecológicos premium y asistentes digitales convierten el vehículo en una extensión emocional del usuario.
Complementando la exhibición, Lexus presentó coupés y SUVs conceptuales que marcan su visión “Lexus Electrified”: líneas fluidas, aerodinámica elegante, baterías de alta densidad y conducción silenciosa pero estimulante. La marca confirma que no compite por volumen, sino por liderazgo conceptual.
El mensaje principal fue claro: el futuro ultra-premium no será solo eléctrico —será sensorial, exclusivo y personalizado. Lexus quiere posicionarse como el referente global de lujo japonés futurista, mezcla de tradición estética y vanguardia tecnológica.
Ficha técnica — Lexus Concepts
|Modelo
|Motorización
|Ruedas
|Enfoque
|Interior
|LS Six-Wheels Concept
|100% eléctrico
|6
|Ultra-lujo futurista
|Lounge premium
