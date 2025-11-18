VISIÓN AUTOMOTRIZ REVISTA DIGITAL / 15 DE NOVIEMBRE 2025/IZUSU, IMPUSO MARCA EN EXPOTRANSPORTE 2025

[Últimas noticias]
“Dongfeng Truck unifica operaciones y Harán nueva planta de manufactura”
DINA, nueva era: eléctrica y diversificación
Shacman tendrá planta en Puebla: Pardo
VW Camiones y Buses impulsa una nueva Euro 6
Volvo Trucks y Buses México: liderazgo sueco
15 DE NOVIEMBRE 2025/IZUSU, IMPUSO MARCA EN EXPOTRANSPORTE 2025
