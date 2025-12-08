[Últimas noticias]

Ventas se estabilizan: INEGI

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 08/12/2025

Pese a presiones económicas y ajustes de mercado

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

 

La industria automotriz mexicana cerró noviembre de 2025 con un desempeño estable, confirmando que el mercado se mantiene dinámico pese a los retos económicos y a los cambios en la participación de varias marcas. De acuerdo con las cifras del Registro Administrativo del INEGI, el mes registró 148,359 vehículos ligeros vendidos, apenas 0.3% por debajo de noviembre de 2024, lo que evidencia un comportamiento sólido a pesar de la desaceleración del consumo.

Si se analiza el desempeño acumulado de enero a noviembre, el mercado mantiene una tendencia positiva: 1,370,186 unidades comercializadas, cifra que representa un crecimiento anual de 1.0% frente al mismo periodo de 2024. Este avance, aunque moderado, confirma que la demanda interna sigue activa y que el consumidor mexicano continúa renovando su vehículo, impulsado por lanzamientos recientes, mayor disponibilidad de inventario y una oferta creciente de modelos electrificados.

A nivel de marcas, Nissan conserva el liderazgo con 26,041 unidades en noviembre, seguida por General Motors con 17,611 y Volkswagen con 16,498. En el grupo de crecimiento acelerado destacan Changan, que reportó un sorprendente avance anual de 221%, y Geely, que inició su reporte en noviembre con 3,454 unidades, consolidándose como uno de los nuevos jugadores más activos del mercado.

También sobresale el desempeño de Kia, que creció 2% en el mes y suma más de 100 mil unidades en el acumulado anual, además del repunte de Hyundai y Mazda, ambas con incrementos ligeros pero constantes. En contraste, marcas como MG, Mercedes-Benz y Volvo mostraron retrocesos significativos durante noviembre. La salida de Chirey del registro a partir de mayo explica la caída drástica en su variación anual.

El análisis histórico del INEGI muestra que noviembre es tradicionalmente uno de los meses fuertes para la industria, pero este año se mantiene en un rango estable, reflejo de un mercado que, aunque enfrenta mayor competencia y cambios en hábitos de compra, conserva su ritmo. La incorporación reciente de Jetour Soueast y el regreso de Geely al reporte en diciembre modificarán el panorama para el cierre de 2025, y permitirán un seguimiento más preciso del avance de las marcas chinas en el país.

Con estos resultados, la industria se encamina hacia un cierre de año ligeramente superior al de 2024, respaldado por una oferta cada vez más diversificada y por consumidores que continúan respondiendo a nuevas tecnologías, mejores precios y esquemas financieros más flexibles.

