Chirey lanzará su primera pick-up en 2026

Autor: Roberto Pérez S. | 10/12/2025

Prepara seis híbridos y analiza abrir planta en México

Roberto Pérez S

robertpez@yahoo.com.

A un año de su llegada a Chirey Motor México, Svein Azcué, CEO y jefe de operaciones, asumió el reto de detener la caída en ventas, mejorar la atención al cliente y reinventar por completo la operación de la marca. Hoy, el directivo asegura que estos objetivos se han cumplido.

Azcué explica que la reestructuración se basó en tres pilares principales. El primero fue el relanzamiento de la gama completa, con la introducción de más de nueve modelos durante 2025, encabezados por los llamados “súper híbridos” Tiggo 7 y Tiggo 8, que alcanzaron un récord mundial de autonomía superior a 1,600 kilómetros.

El segundo pilar fue posventa, el mayor foco de quejas entre los clientes.

“Había dudas sobre refacciones y sobre la continuidad de la marca. Hoy contamos con una posventa robusta, con un nivel de satisfacción superior al 96% y tiempos de entrega de refacciones de 3.6 días en promedio, e incluso de un día en zonas metropolitanas”, señaló.

El tercer pilar fue la consolidación de una red de distribuidores fuerte y rentable. Bajo el concepto coliving, Chirey unificó las marcas Chirey, Omoda y Jaecoo en una sola red. Actualmente operan 84 agencias, que cubren el 94% del territorio nacional, y una red de servicio con 100% de cobertura. “En algunos mercados no tenemos punto de venta, pero sí taller de posventa”, destacó.

Para ampliar su presencia en nuevos segmentos, Chirey anunció la llegada de su primera pick-up mediana, llamada Himla, inspirada en los Himalayas. Este modelo buscará competir en los mercados de trabajo y flotilla, donde la marca espera un crecimiento significativo el próximo año.

Además, se presentarán cuatro nuevos híbridos no enchufables, con autonomías superiores a 1,000 km, encabezados por el Omoda C5 HEV.

Alianza.- Para mejorar su operación posventa, la empresa se alió con DHL, operador logístico global.

Chirey cuenta con un almacén principal de 10,000 m² y un almacén secundario para piezas de baja rotación, con entregas diarias en CDMX, Monterrey y Guadalajara.

Aranceles.- Sobre la posible imposición de aranceles a vehículos chinos, Azcué afirmó que la marca participa activamente explicando sus consecuencias económicas.

“Tenemos 16 plantas en el mundo; nuestra capacidad de diversificar manufactura nos permitirá adaptarnos a cualquier escenario”, indicó.

Respecto a la apertura de una planta de producción en México, señaló que existe un proyecto avanzado, sujeto a definiciones del paquete económico 2026 y negociaciones con gobiernos estatales.

“Muy pronto escucharán noticias sobre manufactura de Chirey en México”, afirmó.

Tabla de desempeño

Indicador Valor Descripción Participación de mercado 2.7% Ventas de Chirey como proporción del mercado nacional. Distribuidoras activas 84 Agencias bajo el modelo coliving Chirey–Omoda–Jaecoo. Cobertura de posventa 100% Talleres y atención disponibles en todo el país. Satisfacción posventa 96.3% Evaluación del cliente tras recibir servicio. Tiempo promedio de refacciones 3.6 días (1 día en zonas metropolitanas) Eficiencia operativa y disponibilidad de inventario. Unidades acumuladas 90,124 Ventas totales de la marca en México.

Tags: #ChireyMotorMéxico, #ChireyOmodaJaecoo, #ChireySuperHíbrido, #GreatnessIsTheWay, #Tiggo8PHEV, #Tiggo8Pro, #WithChireyWithLove, Chirey, gama completa, posventa, red de distribuidores, reinventar, relanzamiento, Tiggo, Tiggo 8, Tigoo 7