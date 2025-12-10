BMW Z4 Edición Final: un adiós exclusivo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 10/12/2025

Diseño único y producción limitada globalmente

El BMW Z4 Edición Final marca la despedida de uno de los roadsters más emblemáticos de la marca bávara. Con producción programada hasta marzo de 2026, esta edición especial representa la cúspide de un modelo que, desde 2002, ha conquistado a los entusiastas por su diseño atemporal y su conducción purista. BMW lo presenta como una oportunidad limitada para adquirir un deportivo que podría convertirse en pieza de colección.

Uno de los rasgos más llamativos es su exclusivo acabado Frozen Matt Black, un tono mate helado que resalta su silueta clásica y su personalidad dinámica. Este color, disponible únicamente para la Edición Final, se complementa con el paquete exterior M High-gloss Shadowline, creando contrastes elegantes y deportivos. Los frenos M Sport en rojo añaden un toque visual distintivo y enfatizan su capacidad de frenado de alto desempeño.

En el interior, la personalización también es protagonista. Costuras en rojo contrastante recorren tablero, puertas y asientos M Sport en Vernasca/Alcántara, mientras que el volante M en Alcántara remarca la esencia deportiva del modelo. Incluso las molduras de las puertas tienen grabados exclusivos, reforzando el carácter único de esta versión.

La Edición Final estará disponible para todas las versiones del Z4: sDrive20i, sDrive30i y el tope de gama M40i, impulsado por un motor seis cilindros en línea de 340 hp, heredero de la tradición de los grandes deportivos de la marca.

A lo largo de tres generaciones, el Z4 se consolidó como un referente entre los biplaza descapotables, combinando diseño, deportividad y una conexión directa con el conductor. Esta edición especial no solo rinde homenaje a su historia: celebra una era completa de roadsters dentro de BMW.

