Ford Edge Híbrida: la SUV que evoluciona

La nueva Ford Edge Híbrida llega a México como la evolución más importante en la historia de la SUV, y lo hace celebrando un hito: los 100 años de Ford en el país. Este lanzamiento no es uno más en el calendario de la marca: es una declaración de cómo Ford entiende a las familias mexicanas actuales, que son diversas, activas, multifacéticas y exigentes. Y justamente esa evolución es el eje de la nueva Edge.

La presentación inició con Elizabeth López, directora de mercadotecnia de Ford de México, quien destacó el significado de este modelo dentro del centenario. “Llevamos cien años abriendo camino en México”, dijo, reforzando que la Edge Híbrida representa ese espíritu de innovación constante. Y vaya que lo representa: ahora ofrece tres filas de asientos, una motorización híbrida más eficiente y una autonomía que llamó la atención de todos: hasta 1,100 kilómetros por tanque. No es un error: mil cien kilómetros.

Michelle Venegas, Gerente de Portafolio, fue la encargada de detallar la evolución del modelo. Explicó cómo Edge pasó de ser una SUV querida por su diseño y desempeño a convertirse en una propuesta totalmente renovada para un público que busca más espacio, más seguridad y más tecnología sin renunciar al estilo ni al rendimiento. La nueva Edge Híbrida combina un motor de combustión de 2.0 litros con un sistema eléctrico que le otorga esa impresionante autonomía. “Brinda lo mejor de los dos mundos”, apuntó.

En el exterior, el rediseño es evidente: parrilla plateada en tonos negros, faros LED afilados, rines de 20 pulgadas y un Panoramic Vista Roof® que aporta amplitud visual. Edge luce moderna, imponente y completamente alineada al nuevo lenguaje de la marca.

Pero donde verdaderamente sorprende es en el interior. La cabina fue pensada para que siete pasajeros viajen cómodos, cada uno con una experiencia personalizada. La primera fila incorpora asientos eléctricos con calefacción y ventilación; la segunda fila destaca por sus asientos tipo capitán con un detalle fuera de serie en el segmento: reposapiés integrados; mientras que la tercera fila ofrece espacio real para adultos, algo poco común en este tipo de SUV.

En tecnología, Edge sube el estándar: incluye una pantalla de 13.2 pulgadas, clúster digital de 12.3 pulgadas, cargador inalámbrico, sonido B&O con 12 bocinas y las ya conocidas funciones de la Ford App, como encendido remoto y localización del vehículo. Además integra el sistema Ford Co-Pilot360 con asistencias avanzadas que actúan como un copiloto digital.

El lanzamiento incluyó también la presentación de las versiones disponibles en México. Diana Martín, gerente de producto confirmó las dos variantes: Trend, enfocada a quienes buscan eficiencia y seguridad desde el nivel de entrada, con un precio de $897 mil pesos; y Titanium, dirigida a quienes priorizan el confort y la sofisticación, con un precio de $987 mil pesos. Los colores disponibles —negro obsidiana, gris brillante, blanco brillante y azul capri— complementan una fórmula que mezcla elegancia y presencia.

La nueva Edge Híbrida no solo crece: madura. Es más tecnológica, más capaz, más eficiente y más adaptada a lo que las familias contemporáneas demandan. Acompaña el cierre del año 100 de Ford en México con una propuesta sólida que eleva el listón dentro de su segmento.

Los rivales: Toyota Highlander Hybrid, Kia Sorento Hybrid y Mazda CX-90 MHEV

Motorización y desempeño

Modelo Tren motriz Potencia Tipo de Hibridación Ford Edge Híbrida 2026 2.0L + motor eléctrico 271 hp Híbrido convencional (HEV) Toyota Highlander Hybrid 2.5L + 2 motores eléctricos 243 hp Híbrido convencional (HEV) Kia Sorento Hybrid 1.6L Turbo + motor eléctrico 227 hp Híbrido convencional (HEV) Mazda CX-90 MHEV 3.3L L6 Turbo + sistema MHEV 340 hp Híbrido suave (MHEV)

Conclusión:

Mazda CX-90 es la más potente.

Sorento y Highlander ofrecen equilibrio entre potencia y eficiencia.

Edge privilegia autonomía total (1,100 km) como argumento central.

Autonomía y eficiencia

Modelo Autonomía aproximada Comentario Ford Edge Híbrida 1,100 km por tanque La más alta del segmento. Toyota Highlander Hybrid 900–1,000 km Muy eficiente en ciudad. Kia Sorento Hybrid 800–900 km Buen rendimiento mixto. Mazda CX-90 MHEV 650–750 km No prioriza consumo; más enfocada en performance.

Conclusión:

Edge Híbrida domina en rango total, ideal para viajes largos y familias.

Espacio y confort

Modelo Pasajeros Ventajas principales Ford Edge Híbrida 7 Asientos capitán con reposapiés, tercera fila útil, cabina amplia. Toyota Highlander 7–8 Muy práctica, tercera fila adecuada para niños. Kia Sorento 6–7 Interior bien logrado, tercera fila justa. Mazda CX-90 6–8 La mejor calidad interior del comparativo, tercera fila adecuada.

Conclusión:

Edge y CX-90 ofrecen la experiencia de cabina más premium del segmento familiar.

Tecnología y pantallas

Modelo Pantalla central Audio Sistemas avanzados Ford Edge Híbrida 13.2” + clúster 12.3” B&O 12 bocinas Ford Co-Pilot360 Toyota Highlander 12.3” JBL Toyota Safety Sense Kia Sorento 10.25” Bose Drive Wise (ADAS) Mazda CX-90 12.3” Bose i-Activsense

Conclusión:

Edge lidera en tamaño de pantallas y experiencia tecnológica de información.

Seguridad

Todos incluyen ADAS avanzadas, pero:

Ford Edge Híbrida: Co-Pilot360 evoluciona con funciones más predictivas.

Co-Pilot360 evoluciona con funciones más predictivas. Toyota Highlander: Safety Sense es uno de los sistemas más confiables del mercado.

Safety Sense es uno de los sistemas más confiables del mercado. Kia Sorento: Buen nivel, aunque menos completo en estándar.

Buen nivel, aunque menos completo en estándar. Mazda CX-90: Sensación de manejo segura y asistencias discretas pero efectivas.

Precios en México (2025)

Modelo Rango de precios Ford Edge Híbrida $897,000 – $987,000 Toyota Highlander Hybrid $1,023,900 – $1,189,900 Kia Sorento Hybrid $913,900 – $1,005,900 Mazda CX-90 MHEV $1,049,900 – $1,249,900

Conclusión de valor:

➡ Edge ofrece la mejor relación costo-beneficio al ser híbrida, espaciosa y tecnológica por menos de $1 millón, algo único hoy en su categoría.

⭐ Resumen Ejecutivo

Mejor valor general: Ford Edge Híbrida

Ford Edge Híbrida Más potente: Mazda CX-90

Mazda CX-90 Más eficiente en ciudad: Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid Mejor equilibrio precio-equipamiento: Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento Hybrid Mayor autonomía total: Ford Edge Híbrida (1,100 km)

