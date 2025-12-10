Será 2026, año de evolución profunda: Peñafiel

Autor: Roberto Pérez S. | 10/12/2025

El director general de JLR México detalla expansión, posventa, lanzamientos, electrificación y la transformación histórica

ROBERTO PEREZ S.

robertpez@yahoo.com

PISTA PEGASO, EdoMex.- En un ambiente de mucha movilidad y pruebas de manejo, donde ruedan los productos de las cuatro marcas del Grupo JLR -Jaguar, Range Rover, Defender y Discovery- se inicia la entrevista.

—Raúl, ¿cómo cierra JLR este año en México?

—La verdad cerramos bien. Esta pista Pegaso, con circuito y zona off-road, nos permite mostrar todo el potencial de nuestras cuatro marcas: Range Rover, Defender, Discovery y Jaguar. Fue un 2025 increíble, con más producto, más desarrollos y avances muy importantes.

—Uno de los hitos fue la Range Rover Santuario. ¿Qué representa para la marca?

—Es la primera serie especial diseñada para México en la historia de Range Rover. El nivel de complejidad en el bordado es el mayor que hemos hecho. Solo fueron nueve unidades, irrepetibles. Esto abre la puerta a una nueva etapa de personalización más profunda.

—¿Y qué significa Defender Octa dentro de la gama?

—Octa es el pináculo de Defender, un vehículo con capacidades off-road y en carretera más allá de todo lo que habíamos hecho. Es un punto de referencia técnico dentro de la marca.

—¿Cómo avanza la red de distribución en el país?

—Abrimos una segunda agencia en Guadalajara y seguiremos creciendo. Para 2026 tendremos la segunda gran agencia de Monterrey, consolidaremos pop-ups como Esmeralda e Interlomas y estaremos casi listos con la remodelación en Pedregal. Actualmente tenemos 17 contratos y cerraremos con 18, pero abriremos satélites para ganar capilaridad sin complicar la operación del distribuidor.

—La posventa ha sido un foco de atención. ¿Qué cambios realizaron?

—Incrementamos nuestra capacidad en Ciudad de México un 40%, y 25% a nivel nacional. Además abrimos un centro de distribución de autopartes de 1,800 metros cuadrados con paletización en cuatro alturas. Esto, combinado con el nuevo centro logístico de Inglaterra, Mercia, permitirá envíos mucho más rápidos.

—¿Qué papel juega la herramienta Stock Locator?

—Un papel clave. Permitirá que los clientes conozcan existencias y precios desde su casa. Transparencia y visibilidad serán esenciales en esta nueva etapa.

—¿Qué lanzamientos y activaciones vienen para 2026?

—Vienen series especiales importantes para Defender, incluida Trophy, que tiene un peso histórico enorme. También tendremos una participación relevante en el Dakar con Defender Octa. Para Range Rover llegarán las series Black y Carbon, llevando el lujo a un nivel extremo. Y daremos pasos grandes en electrificación.

—¿Cuántas ventas esperan cerrar este año?

—Estaremos alrededor de las 2,000 unidades, una cifra interesante con un mix de producto muy rico. Aun así, lo más importante para mí es la satisfacción del cliente; estamos en el pódium de mercados internacionales del grupo.

—¿Cómo visualizas el mercado para 2026?

—Muy dinámico. La llegada de muchas marcas ha cambiado el panorama. México vive un momento económico muy sólido y un posicionamiento cultural y global excepcional. Esperamos crecer alrededor del 10% respecto al año anterior.

—Sobre los aranceles recientemente anunciados, ¿afectarán a la operación?

—Aún no lo sabemos. No han sido oficializados; falta que pasen por el Congreso. Cuando tengamos claridad, sabremos los impactos. Pero nuestro proyecto es de largo plazo y no sentimos que la medida cambie el rumbo ni la oferta de valor para nuestros clientes.

—Uno de los temas que genera mayor expectativa es la reinvención de Jaguar. ¿Qué puedes adelantar?

—Todavía debemos esperar un poco. El modelo definitivo llegará en unos dos años. Pero sí puedo decir que será una revolución auténtica: un regreso al espíritu disruptivo de Jaguar de los años 50 y 60. Las piezas del rompecabezas irán llegando poco a poco; es como una película que no se comprende hasta el final. Será una reinterpretación profunda, alineada con la esencia histórica de la marca.

—Algunos entusiastas están inquietos por el cambio. ¿Qué mensaje les das?

—Que el producto es espectacular. Para mí fue un momento muy triste cuando había duda de traerlo a México. Como director, como amante de Jaguar y como potencial usuario, me emocionó saber que esta nueva etapa sí llegará. Les pido que se expresen, que intenten comprender el proceso, que se mantengan atentos. Lo que viene es una oferta de valor arriesgada, innovadora y pocas veces vista en la industria. Les va a encantar.

Tags: #LandRover, #LandRoverLife, #LandRoverLifestyle, #PremiumSUV, Jaguar Land Rover, SUV