Mazda Santa Project crece

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 29/12/2025

Caravanas MX-5 y BT-50 llevan juguetes y esperanza a más niñas y niños en México

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Mazda de México volvió a poner el corazón al frente con su Santa Project 2025, una iniciativa que combina comunidad, voluntariado y movilidad para repartir sonrisas en temporada decembrina. Este año, el programa se expande para llegar a más niñas y niños, alineado con la filosofía de la marca de ser “radicalmente humanos” y enriquecer la vida de las personas a través del movimiento.

El primer frente de acción se articula con Mazda Kokoro, su plataforma de responsabilidad social. A través de este esfuerzo, 100 niñas y niños de Hogares Providencia —institución que protege derechos de menores en situación de calle o en riesgo— escribieron cartas a Santa Claus y serán apadrinados por personal del corporativo de Mazda de México. La lógica es simple y poderosa: conectar deseos concretos con personas que pueden convertirlos en regalos, sumando empatía al trabajo corporativo.

En paralelo, Mazda activa a su red de distribuidores con una acción pensada para el contexto: en Veracruz, tras afectaciones por desastres naturales, agencias del Grupo Gema habilitaron sus pickups Mazda BT-50 como buzones de recolección de juguetes. Participan las agencias Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Díaz Mirón y Poza Rica.

El tercer eje conecta con una de las campañas más visibles del país: Juguetón. Mazda mantendrá su colaboración y, junto con el Club Miata, realizará la entrega de regalos mediante una caravana de Mazda MX-5 el 18 de diciembre, reforzando el origen del proyecto: dueños de MX-5 que salen a donar juguetes. Mazda subraya que, desde 2021, con clientes y distribuidores, han donado más de 40 mil juguetes.

Tags: #MazdaMéxico, #MomentosMazda, Driving Matters, Mazda Kokoro, Zoom-Zoom