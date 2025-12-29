[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

Mazda Santa Project crece

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 29/12/2025

Caravanas MX-5 y BT-50 llevan juguetes y esperanza a más niñas y niños en México

 

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

Mazda de México volvió a poner el corazón al frente con su Santa Project 2025, una iniciativa que combina comunidad, voluntariado y movilidad para repartir sonrisas en temporada decembrina. Este año, el programa se expande para llegar a más niñas y niños, alineado con la filosofía de la marca de ser “radicalmente humanos” y enriquecer la vida de las personas a través del movimiento.

El primer frente de acción se articula con Mazda Kokoro, su plataforma de responsabilidad social. A través de este esfuerzo, 100 niñas y niños de Hogares Providencia —institución que protege derechos de menores en situación de calle o en riesgo— escribieron cartas a Santa Claus y serán apadrinados por personal del corporativo de Mazda de México. La lógica es simple y poderosa: conectar deseos concretos con personas que pueden convertirlos en regalos, sumando empatía al trabajo corporativo.

En paralelo, Mazda activa a su red de distribuidores con una acción pensada para el contexto: en Veracruz, tras afectaciones por desastres naturales, agencias del Grupo Gema habilitaron sus pickups Mazda BT-50 como buzones de recolección de juguetes. Participan las agencias Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Díaz Mirón y Poza Rica.

El tercer eje conecta con una de las campañas más visibles del país: Juguetón. Mazda mantendrá su colaboración y, junto con el Club Miata, realizará la entrega de regalos mediante una caravana de Mazda MX-5 el 18 de diciembre, reforzando el origen del proyecto: dueños de MX-5 que salen a donar juguetes. Mazda subraya que, desde 2021, con clientes y distribuidores, han donado más de 40 mil juguetes.

Tags: , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Nissan LEAF obtiene el más alto reconocimiento ambiental en Europa

Las credenciales en materia de sustentabilidad de Nissan LEAF han sido nuevamente motivo de reconocimiento internacional de acuerdo con la iniciativa europea independiente de eficiencia de aire limpio y eficiencia…

Leer más »

General Motors eleva a 35 mmdd su apuesta por electricos

General Motors, que dirige Mary Barra, anunció que incrementará sus inversiones en vehículos eléctricos y autónomos desde 2020 y hasta 2025 por $35 mil millones de dólares, lo que representa…

Leer más »

¡#KIAMusic ya tiene ganador!

La música ha conectado a infinidad de personas desde el inicio de los tiempos. Para KIA es una expresión más profunda del sentir de las personas, por lo que decidió…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

BMW Z4 Edición Final: un adiós exclusivo

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: Mazda Santa Project crece! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49695/mazda-santa-project-crece/