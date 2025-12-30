BMW iX3 la Neue Klasse en CES 2026

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/12/2025

Inaugura una plataforma tecnológica que se expandirá a 40 lanzamientos y actualizaciones

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

BMW llevará al CES 2026 una de sus cartas más ambiciosas: el nuevo BMW iX3, primer vehículo de la Neue Klasse, para mostrar en público el paquete de innovaciones con el que pretende redefinir su experiencia eléctrica y digital. La marca lo presenta como un salto que “se siente” más grande que un simple cambio de modelo: una generación completa adelantada en diseño y tecnología.

El foco de la exhibición estará en el BMW Panoramic iDrive, el nuevo concepto de interacción que BMW ya había adelantado en CES 2025 y que ahora aterriza en un vehículo listo para el mercado. Junto con ello, debutará la versión más avanzada del BMW Intelligent Personal Assistant, potenciada por IA y, aquí está la noticia dura, con integración de Alexa+: BMW afirma ser el primer fabricante en incorporar esta tecnología en sus autos, elevando el alcance de la IA conversacional dentro del vehículo hacia un diálogo más natural, contextual y personalizado.

En términos de producto, la narrativa es estratégica: el iX3 no solo “llega”, sino que inaugura una plataforma tecnológica que, según BMW, se expandirá a 40 lanzamientos y actualizaciones entre ahora y 2027. Esto importa porque el CES se ha convertido en el escaparate donde las marcas compiten por el software, no por la lámina. En esa lógica, BMW también presume un ecosistema de entretenimiento y apps que evoluciona con el BMW Operating System X, y un enfoque de asistencias de manejo “sin fricciones” con BMW Symbiotic Drive.

La parte “emocional” no se queda atrás. BMW menciona una nueva capa de dinámica de conducción con el sistema llamado Heart of Joy y la sexta generación de BMW eDrive Technology, dos conceptos que buscan sostener una idea: electrificación sin renunciar al ADN de manejo.

En resumen, el BMW iX3 en CES 2026 es menos un auto “de stand” y más una declaración: BMW quiere que la conversación sobre la Neue Klasse se centre en interacción, IA y software, con la electrificación como base. Si el usuario compra experiencias y no solo potencia, esta jugada va directo al nuevo corazón del mercado premium.

Tags: 100% eléctrico, BMW Intelligent Personal Assistant, BMW iX3, BMW Panoramic iDrive, BMW Visión Neue Klasse