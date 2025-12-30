Ford Explorer 2026, mezcla lujo urbano, desempeño ST y off-road

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/12/2025

Con Tremor por primera vez, tecnología Google integrada y precio One Price rompe el segmento

JULIO BRITO A.

Ford no solo refresca un nombre histórico: con Explorer 2026 busca reposicionar a la SUV familiar como un producto de estilo de vida. La premisa es que el conductor ya no quiere un vehículo que solo lo lleve a su destino, sino uno que “sea el destino”. En México, esa idea se traduce en una gama que estira su personalidad: Active y Platinum para el día a día, ST para quien prioriza desempeño en asfalto y, por primera vez, Tremor para salir del pavimento.

El rediseño exterior inicia en el frente. La nueva fascia delantera es más estilizada y los faros LED se actualizan con una firma luminosa más marcada, buscando una presencia más premium y aerodinámica. Sin embargo, la verdadera evolución está en la cabina: Ford habla de materiales suaves al tacto, un tablero que mejora la visibilidad y una iluminación ambiental que acompaña el estado de ánimo del conductor. Es un enfoque que apunta a “elevar el tiempo a bordo”, no solo a presumir equipamiento.

En el núcleo de ventas, Explorer Active y Platinum apuestan por el equilibrio. Se plantean como una mezcla entre elegancia y funcionalidad: agenda ejecutiva de lunes a viernes y carretera con la familia el fin de semana. Para moverlas, se recurre al 2.3L EcoBoost I-4 con 300 hp y 310 lb-pie de torque. La cifra sugiere respuesta suficiente para incorporaciones, rebases y pendientes con carga, manteniendo un enfoque de eficiencia y manejo dinámico.

Para el cliente que busca carácter deportivo, la Explorer ST mantiene el motor V6 de 400 hp y una puesta a punto más rígida y precisa. La narrativa aquí es emocional: demostrar que una SUV familiar también puede ser un vehículo de alto rendimiento, especialmente para quien disfruta carretera y curvas sin renunciar al espacio.

La gran novedad es Tremor. En un mercado donde abundan paquetes estéticos “rudos”, Ford insiste en credenciales mecánicas: suspensión recalibrada por Ford Performance, amortiguadores afinados para caminos irregulares y mayor altura libre al suelo. Debajo del cofre, Tremor monta el 3.0L V6 EcoBoost twin-turbo de 400 hp y 415 lb-pie de torque, con tracción 4WD inteligente y neumáticos all-terrain de 18 pulgadas. En papel, es la Explorer que quiere legitimidad fuera del asfalto.

La otra apuesta fuerte es la experiencia digital. Explorer 2026 estrena Ford Digital Experience, una plataforma que prioriza velocidad de procesamiento y gráficos de alta definición. El centro de comando es una pantalla táctil de 13.2 pulgadas que integra Google Built-in: Google Maps, Google Assistant y Play Store funcionan de forma nativa. El resultado: mapas que se actualizan en tiempo real en el clúster digital de 12.3 pulgadas y comandos de voz naturales para controlar funciones como la música o la temperatura.

En diseño y uso, Tremor vuelve a sobresalir con parrilla propia, luces auxiliares integradas, acentos Amber, ganchos de remolque expuestos y placas protectoras funcionales. En cabina, Ford suma asientos Multi-Contour con Active Motion, con masaje lumbar para reducir fatiga en trayectos largos. Y remata con asientos ActiveX con insertos de tela Miko microperforada y costuras naranjas en Tremor, pensados para limpiarse fácil después de un día de hiking.

La estrategia comercial busca romper el libreto. Con “One Price”, Ford permite elegir entre Platinum, ST o Tremor por el mismo precio: $1,390,000 MXN, dejando que la decisión se base en lo que más importa: movilidad premium, velocidad o aventura. La gama arranca con Explorer Active desde $1,190,000 MXN y ya está disponible en la red de distribuidores en México. La conclusión es clara: Explorer 2026 deja de ser “solo cómoda” y se expande para dominar ciudad, carretera y fin de semana

