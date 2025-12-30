Toyota 4Runner HEV, promete aventura con confort premium cotidiano

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 30/12/2025

Motor i-Force MAX, 326 hp y 4WD: carretera, ciudad y terracería con tecnología útil siempre

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

La nueva Toyota 4Runner HEV se siente como ese tipo de SUV que no te obliga a elegir entre “familia” y “aventura”. En manejo urbano, lo primero que notas es la facilidad con la que se desplaza pese a su enfoque todoterreno: la respuesta del acelerador es inmediata y el empuje llega temprano, algo que cobra sentido cuando recuerdas que combina el 2.4 turbo híbrido i-Force MAX con un motor eléctrico para entregar hasta 326 hp y 465 lb-pie. La transmisión automática de 8 cambios hace el resto: en arranques y rebases prioriza suavidad, y en carretera mantiene el ritmo con menos esfuerzo del que esperas en un 4×4 “serio”.

En autopista, el aplomo viene de la tracción 4WD y de una puesta a punto que busca confianza antes que show. La sensación es de vehículo robusto, pensado para cargar el fin de semana sin que la cabina te castigue. Si tu plan incluye remolque —motos, cuatrimotos, lancha ligera—, el dato clave es su capacidad de arrastre de 2,722 kg, un argumento real para quien compra con hobbies en mente.

La versión Limited HEV está claramente orientada a quien vive en ciudad pero no quiere renunciar a escapadas: asientos delanteros eléctricos calefactables y ventilados, acabados en piel y un entorno que se percibe más “premium” que utilitario. En tecnología, la experiencia es moderna y práctica: pantalla táctil de 14 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, más audio JBL Premium de 12 bocinas. Para el uso diario suman puntos el cargador inalámbrico Qi, los puertos USB-C y un detalle divertido para la vida al aire libre: una bocina Bluetooth removible integrada.

Cuando el camino se rompe y aparece la terracería, 4Runner HEV muestra que su propuesta no es solo estética. La marca integra asistencias off-road como Crawl Control, Multi-Terrain Select y Monitor Multi-Terreno, útiles para pendientes, superficies resbaladizas o tramos de difícil acceso donde el control fino marca la diferencia. Y para quien quiere el enfoque más extremo, la TRD Pro HEV eleva la receta con amortiguadores FOX, protecciones metálicas y llantas All-Terrain.

En seguridad, el paquete se siente completo para un SUV familiar: Toyota Safety Sense (pre-colisión, mantenimiento de carril, crucero adaptativo con radar y luces altas automáticas), además de ocho bolsas de aire, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, sensores de estacionamiento y cámara 360°. Toyota confirma que ya está disponible en México en Limited HEV y TRD Pro HEV en su red de 100 puntos de venta.

Competencia en México

Ford Bronco, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Lexus GX y Toyota Land Cruiser (según versiones y enfoque off-road).

Ficha técnica

Motor / sistema: 2.4L turbo híbrido i-Force MAX + motor eléctrico

2.4L turbo híbrido i-Force MAX + motor eléctrico Potencia / torque combinados: hasta 326 hp y 465 lb-pie

hasta y Transmisión: automática 8 velocidades

automática Tracción: 4WD

Arrastre: 2,722 kg

Pantalla: 14” con CarPlay/Android Auto inalámbricos

con CarPlay/Android Auto inalámbricos Audio: JBL Premium 12 bocinas

Off-road: Crawl Control, Multi-Terrain Select, Monitor Multi-Terreno

Versiones: Limited HEV y TRD Pro HEV

