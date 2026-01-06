VW celebra cinco décadas del icónico Golf GTI

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 06/01/2026

El deportivo compacto más influyente del mundo entra a la electrificación sin perder su esencia original.

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

El Volkswagen Golf GTI, uno de los deportivos compactos más emblemáticos de la historia, cumplirá 50 años en 2026, y la marca alemana prepara una celebración que mira tanto al pasado como al futuro. Desde su debut en 1976, el GTI transformó la idea de los autos deportivos al ofrecer alto desempeño, practicidad diaria y un precio accesible, fórmula que lo convirtió en un fenómeno global con más de 2.5 millones de unidades producidas.

El primer Golf GTI, con 110 caballos de fuerza, diseño distintivo y una relación precio-rendimiento inédita para su época, sentó las bases de lo que hoy se conoce como “hot hatch”. Su éxito fue inmediato: se planearon apenas 5,000 unidades, pero en su primer año se vendieron diez veces más. Ese ADN —motor ágil, tracción delantera, chasis equilibrado y carácter deportivo— se ha mantenido durante cinco décadas.

Como parte del aniversario, Volkswagen lanzará el Golf GTI EDITION 50, el GTI de producción más potente hasta ahora, con 325 caballos de fuerza. Este modelo especial estará disponible en algunos mercados europeos y comenzará entregas en 2026, convirtiéndose en la pieza central de la celebración. Además, la marca aprovechará el aniversario para presentar el ID. Polo GTI, el primer GTI totalmente eléctrico, que trasladará la filosofía deportiva a la era de la movilidad eléctrica.

Las celebraciones incluirán eventos clásicos de alto perfil como Rétromobile París y el Bremen Classic Motorshow, donde el Golf GTI será protagonista durante el inicio de la temporada europea de autos clásicos en 2026.

Con esta conmemoración, Volkswagen no solo rinde homenaje a su legado, sino que reafirma que la esencia GTI seguirá vigente, evolucionando hacia nuevas tecnologías sin perder el carácter que lo convirtió en un icono automotriz.

Tags: #GolfGTI, #GTI50, #industriaautomotriz, 50 aniversario, Bremen Classic Motorshow, Golf GTI, Golf GTI EDITION 50, Grupo Volkswagen, movilidad, Rétromobile París, Volkswagen