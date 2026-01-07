[Últimas noticias]

Imagen menú Visión Automotriz

VW redefine el futuro interior con ID. Polo

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 07/01/2026

El nuevo compacto eléctrico estrena una arquitectura de cockpit intuitiva

 

JULIO BRITO A.

jbritoa@yahoo.com

 

Volkswagen ha presentado a nivel mundial el nuevo ID. Polo, un vehículo que no solo marca un hito como compañero eléctrico asequible para el día a día, sino que también debuta la nueva generación de Cockpit de la marca. Este lanzamiento representa un cambio estratégico en el diseño de interiores de Volkswagen, fundamentado íntegramente en la retroalimentación de los usuarios para ofrecer una experiencia más humana y funcional.

La arquitectura del habitáculo del ID. Polo se aleja de la complejidad innecesaria para centrarse en el lenguaje de diseño “Pure Positive”3. El tablero presenta una disposición claramente horizontal dominada por dos grandes pantallas: un cuadro de instrumentos digital de 26 cm (10.25 pulgadas) y una pantalla táctil central de 33 cm (casi 13 pulgadas) para el infoentretenimiento.

Uno de los cambios más significativos es el regreso a la ergonomía física. Atendiendo a las peticiones de los clientes, Volkswagen ha incorporado botones físicos claros y mandos estructurados en el nuevo volante multifunción, además de una franja de botones independientes para el climatizador y las luces de emergencia. Destaca también un innovador control giratorio para el audio ubicado entre los asientos, accesible tanto para el conductor como para el pasajero.

 

Tecnología y Seguridad de vanguardia

El ID. Polo no solo evoluciona en estética, sino también en inteligencia. Equipado con una nueva generación de software, el vehículo introduce la conducción con un solo pedal y la tercera generación del Travel Assist. Esta tecnología avanzada ahora es capaz de reconocer señales de “Stop” y semáforos en rojo, elevando el confort y la seguridad en trayectos urbanos y de carretera. Asimismo, la interacción con el vehículo mejora con el sistema ID. Light, una franja luminosa que ahora se extiende desde la base del parabrisas hasta las puertas delanteras10.

Para crear una conexión emocional, el equipo de diseño liderado por Andreas Mindt ha incluido lo que denominan “Salsa Secreta”: la pantalla retro11. Con solo pulsar un botón, la instrumentación digital se transforma visualmente para replicar el tablero del clásico Golf I de los años 80, fusionando el encanto del pasado con la tecnología del futuro.

Compromiso con la Calidad y el Entorno

Fiel a la herencia del Polo original, esta versión eléctrica utiliza materiales de alta calidad y contenido reciclado, manteniendo superficies textiles en el tablero que buscan crear un ambiente acogedor. Con este lanzamiento, Volkswagen reafirma su posición como líder en innovación centrada en el cliente, estableciendo el estándar para todos los futuros modelos de la familia.

Tags: , , , , , , , , ,

Noticias que te pueden interesar

Autorizan alianza Repsol-Kia en el negocio del car sharing

Madrid podrá contar pronto con un nuevo sistema de coches compartidos (“car sharing”) llamado WiBLE, luego que la Comisión Europea (CE) autorizó hoy la creación de la empresa entre la energética…

Leer más »

INFINITI QX50 fue nombrado "Mejor Compra" 2019 por Consumer Guide

INFINITI QX50 2019 fue galardonado con el honor de "Mejor Compra" por los editores de Consumer Guide® Automotive en la categoría Crossover Compacto Premium. Los editores de Consumer Guide® probaron…

Leer más »

MINI estrena logo

Éste nuevo logo de MINI se verá en todos los modelos actuales a partir de marzo de 2018. El nuevo logo de MINI está basado en el estilo tridimensional de…

Leer más »

Revista Digital

Julio Brito en La Crónica

• Mazda festeja 20 años en México con grandes retos • Licitan 41 bloques y sólo colocan tres en Telecom • Santander completa migración digital total a la nube

Ver todos los artículos (193) »

Prueba de manejo

Chevrolet Spark EUV, el urbano eléctrico que sorprende por dentro

Leer más »

Visión Tech

Imperará en el CES 2026: IA, robots y movilidad

Leer más »

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Send this to friend

Hi, this may be interesting you: VW redefine el futuro interior con ID. Polo! This is the link: https://www.visionautomotriz.com.mx/49771/vw-redefine-el-futuro-interior-con-id-polo/