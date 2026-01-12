[Últimas noticias]

HAVAL H6 PHEV redefine la movilidad

Autor: JULIO MARCELO BRITO ALVISO | 12/01/2026

Combina autonomía eléctrica, conectividad total y alto desempeño

 

 

JULIO BRITO A.

GWM México presentó oficialmente la nueva HAVAL H6 PHEV, una SUV híbrida enchufable que integra conectividad avanzada, gestión digital y un sistema de propulsión flexible diseñado para el uso cotidiano. El modelo llega para responder a un consumidor que busca eficiencia, tecnología y control total desde una experiencia digital intuitiva, sin renunciar a desempeño ni confort.

La H6 PHEV forma parte de una familia que ahora ofrece tres alternativas en México: versión a gasolina, híbrida HEV y, a partir de este lanzamiento, híbrida enchufable. Esta estrategia permite a los usuarios elegir el nivel de electrificación que mejor se adapte a su estilo de vida, manteniendo siempre un enfoque práctico y accesible.

En el interior, la experiencia tecnológica es protagonista. Integra una pantalla central de 14.6 pulgadas, clúster digital de 10.25 pulgadas y head-up display de 9 pulgadas. La conectividad se refuerza con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, cargador inalámbrico, múltiples puertos USB y control por comandos de voz. A ello se suma la GWM App, que permite gestionar funciones del vehículo desde el smartphone, como climatización, bloqueo de puertas, geolocalización y monitoreo de parámetros clave.

En el apartado mecánico, la HAVAL H6 PHEV combina un motor 1.5L turbo, un motor eléctrico de 130 kW y una batería LFP de 19.09 kWh, para entregar 322 hp y 398 lb-ft de torque. Su autonomía eléctrica alcanza hasta 102 km y la autonomía total combinada llega a 1,082 km, ofreciendo una movilidad flexible tanto en ciudad como en carretera.

La seguridad es otro pilar del modelo, con un paquete ADAS completo que incluye frenado autónomo, control crucero adaptativo, asistente de carril, monitoreo de punto ciego y cámara 360. Todo ello respaldado por una garantía de 7 años sin límite de kilometraje y cobertura de batería por 8 años o 150,000 km.

Con un precio de $774,900 pesos, la HAVAL H6 PHEV se posiciona como una de las propuestas híbridas enchufables más competitivas del mercado mexicano.

