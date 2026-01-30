Nuevo Clase S, referente tecnológico

Autor: Editor De Contenidos | 30/01/2026

Mercedes-Benz renueva su buque insignia con confort y diseño sin precedente

Redacción

Stuttgart.- El lanzamiento del nuevo Mercedes-Benz Clase S marca un momento clave para la industria automotriz de lujo. A 140 años de la invención del automóvil por Carl Benz, la marca alemana presenta una evolución profunda de su sedán insignia, no como un simple facelift, sino como la actualización más amplia dentro de una sola generación del modelo.

Más del 50% de sus componentes han sido desarrollados o rediseñados, reafirmando al Clase S como el referente tecnológico, de confort y seguridad del segmento. Su presencia exterior se fortalece con una parrilla iluminada, faros DIGITAL LIGHT de nueva generación y, por primera vez, la estrella Mercedes iluminada de forma opcional en el cofre, consolidando una firma visual inconfundible.

En el interior, el nuevo Clase S eleva el concepto de lujo inteligente. La introducción del sistema operativo MB.OS, concebido como una supercomputadora del vehículo, conecta todos los dominios del auto y permite actualizaciones inalámbricas constantes. La experiencia digital se complementa con el MBUX Superscreen, navegación basada en Google Maps y un asistente virtual con inteligencia artificial capaz de mantener conversaciones naturales.

El confort alcanza niveles inéditos, especialmente en las plazas traseras. El compartimento First-Class Rear transforma el auto en una auténtica sala de juntas sobre ruedas, con pantallas de 13.1 pulgadas, controles MBUX desmontables y videoconferencia integrada, ideal para ejecutivos que priorizan productividad y bienestar.

En materia de seguridad, el Clase S mantiene su liderazgo histórico al incorporar hasta 15 bolsas de aire, sistemas PRE-SAFE® avanzados y la nueva generación de asistencias MB.DRIVE ASSIST PRO, capaz de ofrecer conducción fluida incluso en tráfico urbano denso, conforme la regulación lo permita.

La gama de motorizaciones electrificadas —que incluye opciones de seis y ocho cilindros, además de versiones híbridas enchufables— garantiza una conducción suave, potente y refinada, apoyada por la suspensión AIRMATIC y la dirección en el eje trasero de serie.

Con el nuevo Clase S, Mercedes-Benz no solo celebra su legado, sino que proyecta con claridad el futuro del lujo automotriz: tecnológico, humano y profundamente sofisticado.

Ficha técnica – Mercedes-Benz Clase S (lanzamiento global)

Elemento Especificación Plataforma Sedán de lujo, segmento F Sistema operativo MB.OS con actualizaciones OTA Iluminación DIGITAL LIGHT con micro-LED Pantallas MBUX Superscreen Asistencias MB.DRIVE ASSIST PRO Seguridad Hasta 15 bolsas de aire Suspensión AIRMATIC / E-ACTIVE BODY CONTROL Dirección trasera 4.5° de serie, hasta 10° opcional Motorizaciones Gasolina, diésel e híbrido enchufable Personalización MANUFAKTUR (150+ colores exteriores)

Tags: #AutosInteligentes, #ClaseS #SClass, #ConducciónAutónoma, #DigitalLight, #futuremobility, #industriaautomotriz, #InteligenciaArtificial, #LujoAutomotriz, #LuxuryCars, #LuxuryLifestyle, #MBOS (Sistema Operativo de Mercedes), #MBUXSuperscreen, #MercedesAMG (si aplica a versiones deportivas), #MercedesBenz, #MercedesClaseS, #PremiumCars, #SedanDeLujo, #SuperLujo, #TheBestOrNothing, #VisionAutomotriz